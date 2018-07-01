Статую фараона Рамсеса Великого весом около 30 тонн восстановили в Египте

КАИР. КАЗИНФОРМ - Статуя одного из самых могущественных правителей Древнего Египта - Рамсеса II Великого (годы царствования: 1279 - 1213 до н.э.), вес которой составляет около 30 т, восстановлена в историко-археологическом регионе Сан аль-Хагар, расположенном в египетской провинции Шаркия в восточной части дельты реки Нил, сообщает ТАСС.

Работы по реставрации гигантского монумента проводились под патронатом министерства по делам древностей в рамках программы развития Сан аль-Хагар и превращения этого района в музей под открытым небом.

Как рассказал журналистам генеральный секретарь Совета министерства Мустафа Вазири, «многотонная статуя фараона была обнаружена еще в конце XIX века».

«Тогда археологи собрали в одно место все части разбившейся статуи и оставили их на полу главного храма», - пояснил он. До полного восстановления монумента у специалистов руки дошли только спустя почти 150 лет.

Статуя Рамсеса II выточена из розового гранита, ее высота составляет 6,5 м. Для ее установки потребовалось соорудить специальный фундамент, который сможет удержать монумент в равновесии вне зависимости от изменения уровня грунтовых вод. Для выполнения этих работ была привлечена опытная бригада из Верхнего Египта, которая в апреле нынешнего года уже устанавливала 12-метровую статую того же фараона в Луксорском храме.

Фараон Рамсес II Великий из XIX династии Нового царства провел на троне более 65 лет - один из самых длительных периодов правления государством в истории цивилизации. После себя он оставил около двух сотен детей. Успешный полководец, он, однако, более известен тем, что заключил первый в истории договор о мире с одним из воинствующих соседних племен - хеттами.

В Сан аль-Хагаре до наших дней сохранились развалины нескольких храмов и дворцовых зданий древнеегипетского города Танис. Согласно библейским преданиям, он был основан всего лишь на семь лет позже одного из древнейших городов на земле, Хеврона. Танис являлся центром 19-го нома Нижнего Египта и столицей древнего государства во времена правления XXI - XXIII династий.

Фото: © EPA-EFE/KHALED ELFIQI