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    15:48, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Статуя персонажа из комиксов упала на ребенка в алматинском ТРЦ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Статуя персонажа комиксов Таноса упала на ребенка в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел в одном из торгово-развлекательных центров города. Об этом на своей странице написал юрист Бакытжан Базарбек.

    В результате инцидента, маленький мальчик получил сотрясение мозга и ушибы. А его мама, которая находиться на 9 месяце беременности получила шок.

    «Он был в шаге от смерти. Получил сотрясение головного мозга. Сейчас проходим обследование. В полицию с заявлением мы еще не обращались», - рассказал корреспонденту агентства отец пострадавшего мальчика Жанибек Башанов.

    По словам родителей ребенка, массивная статуя была закреплена всего лишь на скотче. Они намерены подать в суд.


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