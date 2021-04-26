Статуя персонажа из комиксов упала на ребенка в алматинском ТРЦ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Статуя персонажа комиксов Таноса упала на ребенка в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел в одном из торгово-развлекательных центров города. Об этом на своей странице написал юрист Бакытжан Базарбек.

В результате инцидента, маленький мальчик получил сотрясение мозга и ушибы. А его мама, которая находиться на 9 месяце беременности получила шок.

«Он был в шаге от смерти. Получил сотрясение головного мозга. Сейчас проходим обследование. В полицию с заявлением мы еще не обращались», - рассказал корреспонденту агентства отец пострадавшего мальчика Жанибек Башанов.

По словам родителей ребенка, массивная статуя была закреплена всего лишь на скотче. Они намерены подать в суд.