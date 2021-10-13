Статус «Здоровое село» получили два населенных пункта в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги пилотного проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровое население» подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе облуправления здравоохранения, по итогам проекта села Акермен и Аспара Меркенского района признаны «Здоровыми аулами».

В торжественном мероприятии приняли участие д.м.н., президент Национальной Ассоциации «Primary Health Care», член-корреспондент НАН, профессор университетов Японии, Индии, Канады Толебай Рахыпбеков, главный специалист медицинского департамента Минздрава КР Раиса Асылбашева, координатор здравоохранения Чуйской области Бактыгуль Мамытова, заместитель губернатора Чуйской области Светлана Волкова, директор Жайылской ЦРБ Чуйской области Айнура Имашева, директор Чуйской райбольницы Нурбек Абдрахманов и представители проекта германского общества международного сотрудничества (GIZ) «Продвижение первичной медико-санитарной помощи в Кыргызстане».

По национальным казахским традициям встретили гостей жители сел, которым присвоен статус «Здоровое село». Был исполнен танец «Қара жорға», ансамбль «Әжелер» показал свое мастерство.

Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Хамит Мурзакасымов поздравил жителей села с новым статусом и пожелал успехов во всем. Профессор Толебай Рахыпбеков выступил с докладом о профилактике болезней, о долголетии, заботе о здоровье, рациональном питании, ответив на интересовавшие жителей вопросы. Он рассказал о видах бесплатной медицинской помощи и способах их получения.

В завершение мероприятия состоялось очередное заседание по пилотному проекту «Здоровое население», впервые внедряемому в республике при поддержке управления общественного здоровья Жамбылской области, и организованное Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ, Национальной ассоциацией первичной медицинской помощи Республики Казахстан «Primary Health Care», отметили в ведомстве.