Статус супергероя - как в «Астана LRT» поощряют хороших водителей автобусов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» рассказали о размере заработной платы водителей столичных автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем зарплата по всем автопаркам и перевозчикам в районе 250 000 у каждого водителя. Кто-то работает без консультанта - у него есть определенная надбавка, у кого-то есть перевыполнение плана по валидации, у него тоже дополнительный бонус. Где-то он сменился, поработал чуть больше чем надо. Минимально с 200 тысяч начинается, максимально до 400 тысяч доходит», - сказал руководитель департамента транспортного контроля организации Саят Шаймерденов на брифинге в акимате.

В свою очередь, руководитель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал о существующей в организации системе поощрения водителей.

«Есть даже система в автопарках, водителей классифицируют - герои, супергерои, доска почета. Водитель, у которого нет жалоб, ДТП, выполняет все условия и требование, любит свою работу, конечно он становится в разряд супергероев и у него хорошая зарплата», - поделился Б. Игенбердинов.

Вместе с тем, по его словам, ощущается дефицит квалифицированных водителей.

«Дефицит водителей есть, дефицит профессионалов есть всегда по большому счету. Особенно в общественном транспорте. Я не оправдываю наших водителей, но как водитель я их могу понять - ездить с утра до вечера по маршруту при нашем трафике. Работа достаточно эмоционально нагруженная, через него в течение дня проходят тысячи людей с разным настроением, энергетикой. Пытаются подрезать, выскочить на Bus lane. Водителю нужно всю дорогу на 360 градусов контролировать ситуацию как вне автобуса, так и внутри», - добавил руководитель организации.