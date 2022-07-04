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Статус современного кочевника могут получить туристы в Казахстане
4 Июля 2022 16:38

Статус современного кочевника могут получить туристы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для развития внутреннего туризма в стране запустили проект «Neo Nomad 2022». Казахстанцы должны посетить 20 выбранных локаций в регионах страны, сделать памятные фотографии на фоне специальных фоторамок. В случае выполнения всех условий и размещения публикации в социальных сетях туристам присвоят статус современного кочевника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа будет называться «Neo Nomad 2022». Те, кто в течение года посетят все 20 регионов и разместят 20 фотографий на фоне специальной рамки, получат статус современного кочевника. Вдобавок вручается приз от компании «Kazakh Tourism». Сейчас мы выбираем подарок для победителей. Однако, скорее всего, это будут часы: индивидуально оформленные, с логотипом Neo Nomad, хорошего, швейцарского качества», - сказал на открытии фоторамки в Нур-Султане вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Фотографии нужно разместить в социальных сетях и добавить хештеги, указанные на фоторамках.

Ержан Еркинбаев уточнил, что каждый акимат устанавливает фоторамку за счет местного бюджета. Нур-Султан стал первым городом, который подключился к проекту.

«Наша акция направлена на популяризацию туризма в Казахстане, в особенности внутреннего туризма. Инициатива принадлежит Министерству культуры и спорта РК. Мы поддержали данный проект. Мы верим, что туризм даст большой эффект не только развитию экономики, но и в целом для комфортного пребывания жителей и горожан столицы. В рамках этого направления нами проводится работа по продвижению туризма в городе и улучшению сервиса для пребывающих туристов», - пояснил глава столичного управления инвестиций Ержан Балтаев.

Локации охватывают практически все регионы Казахстана:

г. Нур-Султан – монумент «Байтерек»,

г. Алматы – горный курорт «Шымбулак»,

г. Шымкент – исторический комплекс «Цитадель»,

Абайская область – историко-культурный комплекс Абая «Жидебай-Борили»,

Акмолинская область – озеро Зеренда,

Актюбинская область – плато Актолагай,

Алматинская область – петроглифы Танбалы,

Атырауская область – городище Сарайшык,

Восточно-Казахстанская область – музей-заповедник «Берел»,

Жамбылская область – мавзолей Айша Биби,

Жетысуская область – озеро Жасылколь,

Западно-Казахстанская область – Дом Купцов (г.Уральск),

Карагандинская область – ГНПП «Каркаралы»,

Костанайская область – Наурзумский заповедник,

Кызылординская область – Мемориальный комплекс «Коркыт Ата»,

Мангистауская область – Голубая Бухта,

Павлодарская область – ГНПП «Баянауыл», скала «Кемпиртас»,

Северо-Казахстанская область – озеро Имантау

Туркестанская область – городище Сауран,

Улытауская область – историко-культурный центр «Жошы Хан».

По замыслу авторов проекта, туристы при посещении локаций из перечня будут фотографироваться на фотоспотах и загружать их в социальные сети с тегом #NeoNomad2022. Организаторы смогут отслеживать по тегу туристов, принимающих участие в акции, и еженедельно публиковать их рейтинги.

Итоги акции подведут в конце этого года. Участники акции, посетившие наибольшее количество локаций, будут награждены ценными призами.


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Автор:
Корреспондент

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