Статус сотрудников МЧС приравнять к военнослужащим предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние годы государство уделяет особое внимание вопросам усиления мер социальной защиты сотрудников органов гражданской защиты (ОГЗ). Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Жамбыл Ахметбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 апреля 2017 года были повышены размеры надбавок за классную квалификацию сотрудников ОГЗ до 30 %. Кроме того, с 1 июля 2017 года были увеличены должностные оклады сотрудников ОГЗ на 25 %, а с 1 января 2020 года осуществлено дифференцированное повышение должностных окладов сотрудникам ОГЗ от 20 до 65 %, в зависимости от выполняемых функций», - сказал Жамбыл Ахметбеков, оглашая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК от фракции Народной партии Казахстана (НПК) на пленарном заседании палаты.

К примеру, по словам депутата, если ранее средняя заработная плата пожарного (со стажем 9-11 лет, звание сержант ОГЗ, с классной квалификацией «специалист 1 класса») составляла 80-90 тыс. тенге, то после указанного повышения увеличилась до 141 604 тенге в месяц.

«Несмотря на поэтапное повышение заработной платы сотрудников ОГЗ, наблюдается ежегодное повышение цен на товары первой необходимости, коммунальные услуги, а также аренду жилья, которое при средней заработной плате пожарного в размере 154 114 тенге не в полной мере покрывает все указанные расходы. Хотя их служба не менее опасна, чем у других. Недостаточное социальное обеспечение сотрудников ОГЗ наряду с нерешенностью жилищных проблем является основной причиной непрестижности профессии пожарного, текучести и размывания профессионального ядра кадров государственной противопожарной службы», - подчеркнул Жамбыл Ахметбеков.

Было отмечено, что Народная партия Казахстана неоднократно в Парламенте поднимала вопросы по улучшению социальной защищённости и повышения материального обеспечения сотрудников гражданской защиты.

По информации СМИ, в 2020 году при исполнении служебных обязанностей погиб один пожарный, травмировано 12. Гибель произошла в сентябре прошлого года. Сотрудник Сисеналиев Жангелди Алипкалиевич, 1974 года рождения, на пожарном автомобиле из-за разгерметизации переднего колеса попал в ДТП. Пытаясь не допустить жертв среди пассажиров и столкновения с автомобилем, он увел пожарную машину в кювет и скончался на месте.

В начале 2021 года в Павлодарской области погиб молодой пожарный. При работе звена газодымозащитной службы ухудшилось самочувствие командира отделения пожарного поста № 12 города Аксу сержанта гражданской защиты Арыстанбека Машрапа, 1997 года рождения. С места пожара сержант в бессознательном состоянии был доставлен в сельскую врачебную амбулаторию поселка Аксу, где вскоре была констатирована его смерть. В огне также пострадал его коллега.

«Еще раз хочу отметить, что 26 августа 2021 года в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов боеприпасов. В результате в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников МЧС. Число погибших, по последним данным, достигло 17 человек, из них 10 сотрудников МЧС. Таких случаев очень много. Служба органов гражданской защиты характеризуется риском собственной жизни ради жизни других. Инфраструктура объектов различной степени опасности устаревает, прогнозируется, что аварий техногенного характера станет значительно больше. В этой связи, нагрузка на силы МЧС и одновременно угроза их жизням будет возрастать», - добавил Жамбыл Ахметбеков.

На основании вышеизложенного депутаты предлагают:

1. Статус сотрудников МЧС приравнять к статусу военнослужащих.

2. Снижение предельного возраста пребывания спасателей органов гражданской защиты в спасательной службе.

3. Внедрить выплаты подъемных пособий при перемещении и продвижении сотрудников ОГЗ по службе, связанных с переездом в другую местность, а также возмещение затрат за перевозку собственного имущества.

4. Внедрить выплаты сотрудникам ОГЗ (военнослужащим и сотрудникам ОГЗ, которым присвоены специальные звания) надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям по аналогии с военнослужащими Национальной гвардии и сотрудниками ОВД.



