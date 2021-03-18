Статус служб управления персоналом госорганов пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют пересмотреть полномочия и статус служб управления персоналом государственных органов. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что внедряемые изменения потребуют пересмотра полномочий и статуса служб управления персоналом государственных органов и повышения их самостоятельности и ответственности», - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.

В этой связи, как отметил спикер, будут внедрены такие понятия, как «кадровая стратегия» и «кадровое планирование».

«Переход от кадровой работы к управлению человеческими ресурсами потребует освобождения служб управления персоналом от рутинной работы и цифровизации их деятельности. В этих целях нами ведется работа по созданию информационной системы «iQyzmet», которая позволит оптимизировать и автоматизировать операционные кадровые процессы», - пояснил Дархан Жазыкбаев.

Ранее он заявил, что Глава государства утвердил Концепцию развития государственного управления до 2030 года. Концепция направлена на построение «человекоцентричной» модели государственного управления, где «Люди прежде всего». Новая модель государственного управления будет базироваться на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства».