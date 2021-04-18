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    23:10, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Статус «реабилитирован» по кредитам автоматически получили 1 млн 419 тысяч казахстанцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 9 апреля в Казахстане заработал новый механизм реабилитации заемщиков, введенный Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. На сегодня статус «реабилитирован» по кредитам автоматически получили 1 млн 419 тысяч граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Казахстане некоторая категория граждан имеет негативную кредитную историю, то есть просрочку по займам более 90 дней. Данная информация отражается в системе кредитных бюро. Ввиду наличия просрочек в прошлом, такие граждане могут испытывать затруднения в получении новых займов в банках и МФО.

    «В целях восстановления доступа к финансовым услугам Агентством введен механизм реабилитации заемщиков, имеющих негативную кредитную историю и нуждающихся в реструктуризации проблемной задолженности. Механизм реабилитации предусматривает присвоение заемщику статуса «реабилитирован» в системе кредитных бюро. Данный статус будет являться подтверждением добросовестного выполнения гражданином своих обязательств перед банками и другими кредиторами», - рассказал заместитель директора департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Агентства Ерлан Сеилов.

    Для получения статуса не потребуется каких-либо документов, процедура проводится кредитным бюро по истечении 12 месяцев после погашения просроченного долга и при отсутствии в этот период иной просроченной задолженности.

    Если просроченная задолженность заемщика погашена не полностью, а частично, банками будет проведена индивидуальная работа с каждым таким заемщиком по оценке его платежеспособности для последующего составления плана реабилитации с более удобным графиком погашения.

    «Соответственно, получение статуса «реабилитирован» такими заемщиками возможно при условии выполнения плана реабилитации и при отсутствии за последние 12 месяцев иной просроченной задолженности. Для проверки статуса граждане могут обратиться в государственное кредитное бюро. Данная услуга предоставляется бесплатно», - заключил Ерлан Сеилов.

    Теги:
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