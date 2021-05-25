Статус помощников участковых инспекторов законодательно закрепят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно закрепят статус помощников участковых инспекторов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас законодательно закрепляется и статус помощника участкового инспектора в качестве неотъемлемого звена этой структуры. Сегодня помощник имеет многие полномочия участкового за исключением принятия процессуальных решений по уголовным расследованиям и ключевым решениям по административным материалам», - сказал Мурат Баймукашев.

Принятие законодательных поправок, по его словам, позволит существенно повысить эффективность работы института участковых, освободить их от второстепенной работы и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь, на работе с населением. Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении Парламента, их принятие планируется уже в текущей сессии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат нагрузку на участковых инспекторов полиции.

«Потому что цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - пояснил Мурат Баймукашев.

По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.