РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:57, 25 Май 2021 | GMT +6

    Статус помощников участковых инспекторов законодательно закрепят в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно закрепят статус помощников участковых инспекторов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас законодательно закрепляется и статус помощника участкового инспектора в качестве неотъемлемого звена этой структуры. Сегодня помощник имеет многие полномочия участкового за исключением принятия процессуальных решений по уголовным расследованиям и ключевым решениям по административным материалам», - сказал Мурат Баймукашев.

    Принятие законодательных поправок, по его словам, позволит существенно повысить эффективность работы института участковых, освободить их от второстепенной работы и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь, на работе с населением. Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении Парламента, их принятие планируется уже в текущей сессии.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат нагрузку на участковых инспекторов полиции.

    «Потому что цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - пояснил Мурат Баймукашев.

    По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!