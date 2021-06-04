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    19:38, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Статус «Лидеры Ashyq» присвоят соблюдающим все сантребования предпринимателям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соблюдающим все требования касательно режима работы и ограничительных мер объектам предпринимательства будет присваиваться статус «Лидер Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому постановлению главного санврача РК, алгоритм присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» следующий:

    1. Статус «Лидеры «Ashyq» присваивается участникам проекта по критериям присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно схеме 3 к настоящему алгоритму.

    2. Список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется МИО.

    3. МЦРИАП обеспечивает предоставление в МИО сведений (выгрузки) по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период).

    4. Присвоение участникам проекта статуса «Лидеры «Ashyq» закрепляется по списку решением МВК. Продолжительность действия статуса «Лидеры «Ashyq» - 2 недели.

    5. Список участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq» размещается на сайте акимата.

    6. Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq», предоставляются следующие льготы:

    - участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;

    - участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;

    - участникам проекта в «зеленой» зоне дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%.

    Напомним, сегодня главный санврач РК подписал новое постановление, с полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


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