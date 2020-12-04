Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Шымкент

Статус культурной столицы СНГ - аким Шымкента рассказал о затратах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Декабря 2020, 14:42
Статус культурной столицы СНГ - аким Шымкента рассказал о затратах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал, во сколько городу обошелся статус культурной столицы СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в начале года для проведения (мероприятий) культурной столицы выделено порядка 600 миллионов тенге. В связи с пандемией, бюджет сокращен до 500 миллионов тенге. Мы провели 1700 мероприятий: открытие и закрытие. Многое делали своими силами и силами наших спонсоров», - сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.

Он также рассказал насчет трансляции новогодних праздников по телевидению.

«Насчет новогодних праздников, онлайн-программ. Во-первых, почему не выбрали компанию, почему Astana, а не Хабар, потому что Хабар к нам не приходил и не предлагал. Предложила Astana, потому что, они говорят, вы – третий республиканский город, мы хотим провести съемку новогодний этот (огонек) в Шымкенте. Ну, мы не отказались - это же маркетинговой ход, и горожанам будет очень приятно. Вся сумма идет от самой компании, которая проводит. Мы своими силами собираемся помочь на местном уровне: экраны и тд. А основной суммы на проведение мероприятий нет», - заключил аким.


СНГ   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе