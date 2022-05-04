4 Мая 2022 16:03

Статус кандаса с начала года получили 4,5 тыс. этнических казахов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 4 502 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 92,4 тыс. этнических казахов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

Более половины кандасов (68,2%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 9,8% – из КНР, 10,4% – из Туркменистана, 2,6% – из Монголии и 9,2% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,3%), Мангистауской (20,1%), Туркестанской (10,8%) и Жамбылской (6%) областях, а также в городах Алматы (5,8%), Нур-Султан (6,8%) и Шымкент (7,8%).

По состоянию на 1 мая число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63,1%, 23% человек моложе трудоспособного и 13,9% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 10,9% имеют высшее образование, 40,7% - среднее специальное образование, 46,6% - общее среднее образование и 1,7% не имеют образования.

