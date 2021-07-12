Статус «кандас» получили около 7 тысяч человек с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статус «кандас» получили 6935 соотечественников в Казахстане. Об этом сообщил вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Магауия Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным фонда, в 2019 году 17 661 этнический казах, или 9 993 семьи, вернулись на историческую родину и получили статус кандаса. Ежегодная квота приема соотечественников в стране не прекращалась. Постановлением Правительства РК региональная квота приема соотечественников в 2019 году составила 2031 человек.

«Более половины (53,1%) казахов, прибывших в Казахстан в 2020 году, прибыли из КНР, 31,3% – из Узбекистана, 8,7% – из Туркменистана, 3,7% – из Монголии и 3,3% – из других стран. Прибывшие этнические казахи расселились в основном в Алматинской (51,3%), Мангыстауской (13,3%) и Туркестанской (5,6%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,9%). По итогам 2020 года численность переселенцев трудоспособного возраста составила 57,1%, 31,9% моложе трудоспособного возраста и 11% пенсионеров», - сообщили в фонде «Отандастар».

В 2020 году более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса.

«По данным на 1 июня 2021 года, в стране статус «кандас» получили свыше 6 тысяч человек. Из них 404 наших соотечественников на сегодняшний день получили гражданство Казахстана. Региональная квота приема соотечественников на 2021 год запланирована на 1 426 человек. Это Акмолинская область - 258 человек, Костанайская область - 350 человек, Восточно-Казахстанская область – 195 человек, Северо-Казахстанская область - 123 человека, Павлодарская область - 500 человек», - говорится в информации фонда.