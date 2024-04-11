Статус исследовательского университета получил один из вузов Караганды

Постановлением Правительства РК от 5 апреля 2024 года Карагандинскому университету имени Е. А. Букетова присвоен статус исследовательского университета. Также утверждена программа развития вуза на 2024 – 2028 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Это признание заслуг университета и его значимого вклада в развитие науки и образования. Buketov University уже долгие годы является флагманом отечественного образования, уверенно занимая позиции в пятёрке лучших университетов страны. В рейтинге QS Asia университет занимает почётное, 206-е место, демонстрируя свою конкурентоспособность на международном уровне, – сообщили в пресс-службе вуза.

В университете трудятся около 2000 высококвалифицированных преподавателей, в числе которых члены-корреспонденты Национальной академии наук и лауреаты престижных научных стипендий. Действуют 13 факультетов, 20 научно-исследовательских институтов, научных центров и научных лабораторий.

- Сегодня в вузе реализуется 112 научных проектов на общую сумму около 2 млрд тенге. Эти проекты охватывают широкий спектр областей от разработки «зелёных» технологий до социальной адаптации в цифровом мире. Кроме того, университет может похвастаться тремя «мегагрантами» на сумму около 1 млрд тенге, что ещё раз подтверждает его лидирующие позиции в научном сообществе, – заявили в вузе.

По словам ректора КарУ имени Е. А. Букетова Нурлана Дулатбекова, статус открывает новые горизонты для развития и реализации амбициозных проектов.