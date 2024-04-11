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    01:25, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Статус исследовательского университета получил один из вузов Караганды

    КарУ им. Е.А. Букетова
    Фото: КарУ им. Е.А. Букетова

    Постановлением Правительства РК от 5 апреля 2024 года Карагандинскому университету имени Е. А. Букетова присвоен статус исследовательского университета. Также утверждена программа развития вуза на 2024 – 2028 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Это признание заслуг университета и его значимого вклада в развитие науки и образования. Buketov University уже долгие годы является флагманом отечественного образования, уверенно занимая позиции в пятёрке лучших университетов страны. В рейтинге QS Asia университет занимает почётное, 206-е место, демонстрируя свою конкурентоспособность на международном уровне, – сообщили в пресс-службе вуза.

    В университете трудятся около 2000 высококвалифицированных преподавателей, в числе которых члены-корреспонденты Национальной академии наук и лауреаты престижных научных стипендий. Действуют 13 факультетов, 20 научно-исследовательских институтов, научных центров и научных лабораторий.

    - Сегодня в вузе реализуется 112 научных проектов на общую сумму около 2 млрд тенге. Эти проекты охватывают широкий спектр областей от разработки «зелёных» технологий до социальной адаптации в цифровом мире. Кроме того, университет может похвастаться тремя «мегагрантами» на сумму около 1 млрд тенге, что ещё раз подтверждает его лидирующие позиции в научном сообществе, – заявили в вузе.

    По словам ректора КарУ имени Е. А. Букетова Нурлана Дулатбекова, статус открывает новые горизонты для развития и реализации амбициозных проектов.

    Теги:
    Наука Вузы Регионы Образование Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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