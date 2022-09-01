Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Статус «Цифровой кочевник» вводит для иностранцев Кыргызстан

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
1 Сентября 2022, 10:54
Статус «Цифровой кочевник» вводит для иностранцев Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане вводится пилотный проект по временному присвоению статуса «Цифровой кочевник» для иностранных граждан и лиц без гражданства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства экономики и коммерции КР, кабинет министров страны принял временное положение о присвоении статуса «Цифровой кочевник» иностранным гражданам и лицам без гражданства в целях создания благоприятных условий для современной креативной категории лиц «Цифровые кочевники», развития инновационных проектов и высокотехнологичных отраслей экономики, привлечения в страну высококвалифицированных иностранных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий и креативных индустрий.

Данный статус позволяет иностранным IT-специалистам въезжать или пребывать на территории страны без оформления визы, регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, статус «Цифровой кочевник» дает возможность автоматически получать персональный идентификационный номер (ПИН), а также в упрощенном порядке обслуживаться в уполномоченных государственных органах в сфере юстиции и налогообложения.

Соискателями статуса «Цифровой кочевник» могут выступать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России, осуществляющие деятельность в сфере цифровых технологий.

Пошаговая подробная инструкция о получении статуса «Цифровой кочевник», разработанная Минэкономкоммерции КР, опубликована на сайте ведомства.

Положение действует до 31 декабря 2023 года.


Центральная Азия   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области