Статус «Цифровой кочевник» вводит для иностранцев Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане вводится пилотный проект по временному присвоению статуса «Цифровой кочевник» для иностранных граждан и лиц без гражданства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства экономики и коммерции КР, кабинет министров страны принял временное положение о присвоении статуса «Цифровой кочевник» иностранным гражданам и лицам без гражданства в целях создания благоприятных условий для современной креативной категории лиц «Цифровые кочевники», развития инновационных проектов и высокотехнологичных отраслей экономики, привлечения в страну высококвалифицированных иностранных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий и креативных индустрий.

Данный статус позволяет иностранным IT-специалистам въезжать или пребывать на территории страны без оформления визы, регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, статус «Цифровой кочевник» дает возможность автоматически получать персональный идентификационный номер (ПИН), а также в упрощенном порядке обслуживаться в уполномоченных государственных органах в сфере юстиции и налогообложения.

Соискателями статуса «Цифровой кочевник» могут выступать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России, осуществляющие деятельность в сфере цифровых технологий.

Пошаговая подробная инструкция о получении статуса «Цифровой кочевник», разработанная Минэкономкоммерции КР, опубликована на сайте ведомства.

Положение действует до 31 декабря 2023 года.