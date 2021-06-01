Статус «больниц дружелюбного отношения к ребенку» получили более 30 медорганизаций в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О реализуемых мерах для улучшения состояния здоровья детей рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения младенческой смертности реализуются следующие системные меры. Первое, для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития охвачено профилактическими осмотрами 4,4 млн детей; скринингами – более 900 тыс. детей раннего возраста. С целью профилактики охвачено иммунизацией до 90,7% детского населения против 12 инфекционных вакциноуправляемых заболеваний», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что организовано 523 кабинета развития ребенка для консультирования по вопросам ухода за детьми раннего возраста.

«Бесплатным лекарственным обеспечением в 2020 году было охвачено 877 869 детей с 96 заболеваниями на общую сумму 24 млрд 787 млн. тенге. По рекомендации ЮНИСЕФ для поддержки грудного вскармливания 33 медицинским организациям присвоен статус «Больница дружелюбного отношения к ребенку», достигнуто 85,6% охвата детей исключительно грудным вскармливанием», - проинформировал министр.



