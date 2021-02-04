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    18:55, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Статистику по коронавирусу и пневмонии могут объединить к концу февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статистику по коронавирусу и пневмонии могут объединить к концу февраля. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Президента на сегодня Минздрав совместно с бюро Нацстатистики совместно работают. Приняли определенные планы и рассматриваем документы, чтобы ужесточить регистрацию и учет всех случаев заболеваемости и смертности. Что касается коронавирусной инфекции, на сегодня в связи с тем, что все медорганизации готовят и сдают годовые отчеты, мы каждый случай с КВИ+ и КВИ- во всех базах смотрим и четко отслеживаем каждого пациента по ИИН и по этапам лечения. Поэтому сейчас идет большая работа. В конце месяца будут актуальные данные по коронавирусной инфекции», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

    «Сейчас будем отдельно каждый случай коронавируса КВИ+ и КВИ- считать. По идентифицированным случаям вопросов нет, а по КВИ- мы неоднократно говорили, подавали оперативные данные, врачи в течение нескольких периодов ставили диагнозы. В Минздраве, считаю, изменения коснутся данных по КВИ с отрицательным результатом», - заключила Ажар Гиният.

    Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости коронавирусом во всех регионах.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Статистика Минздрав РК
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