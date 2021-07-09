Статистика: сколько вакцинированных казахстанцев заразились коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила, сколько вакцинированных казахстанцев заразились коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по стране 2212 случаев заболевших после вакцинации. Из них после первого компонента – 1308 случаев, после второго компонента - 904 случая. Если говорить в разрезе вакцин, 2024 человека заразились после вакцинации «Спутником V»: первый компонент - 1190, второй компонент – 834. После вакцинации QazVac – 40: 21 после первого компонента, 19 – после второго компонента. После Hayat-Vax - 140 случаев: 89 – после первого компонента, 51 – после второго компонента. CoronaVac – шесть человек после первой дозы», - ответила Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, в Казахстане привиты порядка 4 млн человек, заболевших после вакцинации - 0,05% от числа привитых.