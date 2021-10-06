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    13:00, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Статистика СКО: доходы населения увеличились

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали среднедушевые номинальные денежные доходы населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, в расчет принимался второй квартал нынешнего года.

    В ведомстве утверждают, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения в расчетном периоде составили 117 013 тенге и увеличились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 15,6%.

    «При росте цен на потребительские товары и услуги за данный период на 7,4% в реальном выражении денежные доходы населения выросли на 7,6%», - уточнили в департаменте.

    Ранее мы сообщали, что ежемесячные расходы за тот же период в среднем на одного человека составили 76,3 тысячи тенге. И это почти на 24% выше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    При этом большая часть расходов североказахстанцев приходится на покупку продуктов питания.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика
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