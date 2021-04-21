Статистика изъятия пенсионных накоплений: когда казахстанцам ждать выгодных цен на жилье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уже несколько месяцев казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий, лечение и передачу в частные управляющие компании. На какие цели предпочитали тратить свои пенсионные и какие меры были предприняты для сдерживания цен на жилье - в материале МИА «Казинформ».

В начале года Главой государства был подписан закон, предусматривающий снятие пенсионных накоплений. Казахстанцам было предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям.

Программа изъятия сразу вызвала ажиотаж среди населения, так 25 января, в первый день приема заявок поступило более 10 тысяч заявок на единовременные выплаты пенсионных накоплений.

Кто может использовать пенсионные накопления?

Граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, если сумма пенсионных накоплений превышает «порог достаточности» (порог достаточности - это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений, которая не может быть изъята и должна оставаться на счете вкладчика ЕНПФ);



Вышедшие на пенсию граждане, пенсия которых составляет не менее 40% от размера ранее получаемой заработной платы смогут использовать до 50% (половины) оставшейся в ЕНПФ суммы своих пенсионных накоплений;

Граждане РК, оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие накопления в ЕНПФ смогут использовать свои пенсионные накопления в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы.

За три месяца действия программы, можно подвести некоторые ее итоги. Одним из операторов программы является АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Согласно представленной банком для МИА «Казинформ» информации по использованию пенсионных выплат населением : на погашение задолженности по займу в «Отбасы банке» обратилось почти 28 тысяч человек на сумму 82,6 млрд тенге. За погашением задолженности по ипотечному займу в банк обратились 23 тысячи человек на сумму 97,1 млрд тенге. Наибольшее количество людей, а это почти 53 тысячи человек, выбрали цель приобрести жилье без ипотеки, то есть полный выкуп. На эти цели было выплачено 509 млрд тенге.

Открыто в банке за это время 189 тысяч специальных счетов, подано 390 тысяч заявок. Около 22% от всех поданных заявок, 87 тысяч человек, выбрали уступку пенсионных накоплений родственникам.

В целом, воспользовавшись инициативой Президента, к азахстанцы использовали более 1 триллиона тенге пенсионных накоплений на альтернативные цели и передали управляющим компаниям.

Так, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, около 1,1 трлн тенге вкладчики и получатели ЕНПФ использовали на улучшение жилищных условий . При этом, согласно заявкам получателей:

33 % полученных сумм планируется направить на приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп),

28% - на погашение задолженности по ипотечному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное),

22 % сумм направляются на уступку близким родственникам.

На лечение казахстанцы уже получили более 4,5 млрд тенге. Больше всего поступивших заявлений исполнено в городах Алматы, Нур-Султан и Атырауская область (8,05%).

Управляющим инвестиционным портфелем переведено порядка 2,2 млрд тенге пенсионных активов. Исполнено 947 заявлений из 2 271 поступивших.

Между тем, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что начата практическая реализации его инициативы по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий казахстанцев. Президент отметил, что необходимы действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости . Он поручил ограничивать спекулятивные операции на рынке.

Как будет исполняться поручение Президента. В «Отбасы банке», рассказали, какие механизмы будут использованы для сдерживания цен на рынке. Так, в жилищном банке намерены наладить сотрудничество с частными застройщиками по офтейк контракту.

«В целях недопущения роста цен на недвижимость предлагается запустить с частными застройщиками пилотный проект в городах Нур-Султан и Алматы в ценовой категории 300 тысяч тенге за квадратный метр. Без привлечения государственного финансирования», - отметили в банке.

Ранее руководитель «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, прогнозировала, что к середине мая или июня цены на жилье вернутся к состоянию прошлого года.

Аналогичного мнения придерживается и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его данным, после введения новой программы (использование пенсионных) цены на жилье начали расти. Стоимость жилья на первичном рынке в январе подорожала на 3%, на вторичном – на 17%. Отмечается, что марте рост цен почти прекратился . Первичное подорожало на 0,5%, а вторичное – на 2%. В апреле и мае рост прекратится, а в июне и июле цены стабилизируются, заметил первый вице-министр.