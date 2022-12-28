Статистика ЕАЭС будет формироваться в национальных валютах

28 Декабря 2022, 14:42

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 27 декабря внесла изменения в Методологию формирования официальной статистической информации Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Теперь в качестве единой расчетной единицы при формировании статистики ЕАЭС можно будет использовать не только доллар США, но и национальные валюты государств-членов.

Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, статистику по итогам этого года комиссия сможет представить уже в любой из национальных валют государств-членов, в том числе и в российских рублях.

Комиссия проводит экспериментальные расчеты по экспорту и импорту товаров во взаимной торговле в национальных валютах. Первенство в обслуживании платежей во взаимной торговле удерживает российский рубль (в среднем на его долю приходится более 70% платежей). Второй по значимости национальной валютой во взаимных платежах является тенге. Его доля выросла за 2015-2021 годы с 0,6% до 1,4%. Использование остальных валют пока незначительное – менее 1%.