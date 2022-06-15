15 Июня 2022 16:56

Статистика центра ЖКХ не соответствует реальной – депутат о переходе на ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева подняла проблемы реформ жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос завершения или подведения промежуточных итогов реформы управления жилищными фондами, а по-простому переход на ОСИ по прежнему остро стоит в регионах. Это связано как с объективными обстоятельствами, так и с рядом организационных ошибок. Объективные обстоятельства заключаются в том, что все два года проведения реформы пришлись на период пандемии. Действовали ограничения на организацию собраний. Фактически «ОСИное гнездо» расшевелили только недавно», - подчеркнула Екатерина Смышляева, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Мажилиса.

Однако большая часть проблем, по ее мнению, возникла из-за организационных ошибок.

В частности, считает депутат, имела место недооценка силы противодействия реформам со стороны устоявшихся форм управления домами, самих жильцов. Был исключен сам факт того, что есть положительный опыт работы производственных кооперативов.

«Подзаконная нормативно-правовая база реформы формировалась по ходу. В итоге каждый документ тут же обрастал тупиковыми кейсами и проблемными вопросами, которых накопились десятки. Цифровые решения (более 12 на данный момент), методические центры тоже создавались по мере поступления проблем. Была заявлена, но так и не запустилась условно бесплатная (оплата в рамках договора государственно-частного партнерства) система «Е-ШАНЫРАК». При этом ее виртуальное присутствие замедлило рыночные процессы формирования достойных цифровых продуктов. Функционал государственного центра ЖКХ менялся не по дням, а по часам, также делилась ответственность. В итоге крайними оказывались местные отделы ЖКХ, работающие и сегодня без внятных инструкций», - отметила Е. Смышляева.

«Абсурдность реализации реформы по самоуправлению заключается в том, что управляет и отвечает за все исполнительная власть. Так в чем же тогда волеизъявление народа и самоуправление?» - добавила она.

Депутат предлагает предпринять для разрешения ситуации следующие меры:

Первое. Статистика центра ЖКХ в корне отличается от реальной ситуации (80% перешло). Опираться можно только на юридически рожденные ОСИ. Остальное необходимо пересмотреть, признать и продолжить работу.

Второе. За несколько месяцев до наступления дедлайна 1 июля, ответственные за реализацию реформы перешли в жесткое наступление. Тревожной тенденцией стало в буквальном смысле запугивание жильцов, которое продолжается и сегодня. Одна из последних «страшилок» - первого июля после принудительной ликвидации ПКСК, квартиры будут отключены от света, газа и водоснабжения. Чтобы развеять мифы, от министерства необходима точная и предельно понятная для всех информация о том, как жить людям после 1 июля.

Третье. Действующие общественные системы управления, столкнувшись с проблемами, начинают обрастать рыночными решениями. Создаются ИП, счета, в цепочки входят посредники.