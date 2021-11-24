Стати признали поражение: снимается арест с активов Нацфонда на сумму $530 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 ноября 2021 года Анатол Стати и Габриель Стати («Стати») признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 миллионов долларов США должен быть отменен. Это признание свидетельствует об отсутствии перспектив Стати в судебном разбирательстве, возбужденном в Бельгии против Республики Казахстан и Национального банка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Снятие ареста, наложенного Стати является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года. Этим решением было установлено, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме и обманывали не только арбитражный трибунал во время разбирательства, но и шведские суды в ходе процедуры отмены арбитражного решения.

Стати возбудили судебное разбирательство в Бельгии в конце 2017 года. Одним из следствий этого стало то, что Bank New York Mellon в мае 2018 года заморозил активы Нацфонда на сумму 530 миллионов долларов США, находящиеся на его кастодиальном хранении.

В итоге судебные процессы в Бельгии включали три группы разбирательств: (1) производство по признанию и исполнению арбитражного решения; (2) судебное разбирательство о временном аресте; (3) процесс по обращению временного ареста активов в исполнительный арест. Все эти разбирательства были основаны на арбитражном решении, которое теперь признано Апелляционным судом Брюсселя результатом широкомасштабного мошенничества Стати.

Комментируя сегодняшнюю новость, министр юстиции Марат Бекетаев сказал:

«Добровольный отказ Стати от ареста на активы в размере 530 миллионов долларов США в Бельгии – лишь одно из последствий их широкомасштабного мошенничества. Министерство юстиции для защиты верховенства закона будет использовать все доступные средства правовой защиты как от Стати, так и от их сообщников в мошеннических действиях, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. Эти средства правовой защиты существуют в Бельгии и во всех других юрисдикциях, в которых Стати ведет свою мошенническую и незаконную кампанию преследования против Республики Казахстан».

Дополнительно отмечаем, что в рамках процессов по временному аресту в Высоком суде Лондона был отдельный комплекс судебных разбирательств, в результате которого в марте 2020 года было принято решение в пользу Республики и Нацбанка. Одним из последствий проигрыша Стати в лондонском разбирательстве стало то, что в феврале 2021 года Высокий суд обязал Стати выплатить Республике и Нацбанку судебные издержки и расходы в размере 3,7 миллиона долларов США. До настоящего времени Стати не выполнили это решение.