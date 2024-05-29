Статданные казахстанцев будут собирать у мобильных операторов и коммунальных служб

Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и управления данными» во втором чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан. Глава государства неоднократно давал поручения по изменению подходов к формированию статистической информации. В эпоху развития больших данных и цифровизации старые методы сбора информации теряют свою актуальность. Законопроект создает правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации, - сказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты.

Согласно законопроекту:

Требования по управлению данными будут утверждаться постановлением Правительства.

Будет введен контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Бюро национальной статистики.

Вводится понятие альтернативных данных.

Вводится понятие национальной справочной информации.

«Национальным регистрам» присваивается правовой статус.

Регламентируется порядок использования данных для целей научных исследований и обучения моделям искусственного интеллекта.

Вводится понятие «продукт данных» и соответствующий реестр таких продуктов.

Меняется правовое регулирование работы информационно-коммуникационной платформы «электронное правительство». Эти изменения завершают переход к кроссплатформенной модели оцифровки.

Предлагается правовое регулирование центров обработки данных.

Вводится порядок применения облачных технологий на территории Республики Казахстан.

Вносятся изменения в порядок регистрации юридических лиц.

Законом предлагается сократить формы статистической отчётности. Для этого вводится понятие «Национальные регистры». В них будут содержаться эталонные данные по сферам. Также будет выстроена система цифровых статистических регистров, которые будут обновляться на основе административных данных.

При этом информация в Бюро нацстатистики будет поступать также от альтернативных источников данных в лице частных поставщиков. В их число входят мобильные операторы, субъекты естественных монополий. Они будут передавать данные на безвозмездной основе в рамках соглашений сторон. Это позволит снизить нагрузку на респондентов, сделать оцифрованным процесс статистического производства.