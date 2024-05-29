Статданные казахстанцев будут собирать у мобильных операторов и коммунальных служб
Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и управления данными» во втором чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан. Глава государства неоднократно давал поручения по изменению подходов к формированию статистической информации. В эпоху развития больших данных и цифровизации старые методы сбора информации теряют свою актуальность. Законопроект создает правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации, - сказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты.
Согласно законопроекту:
- Требования по управлению данными будут утверждаться постановлением Правительства.
- Будет введен контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Бюро национальной статистики.
- Вводится понятие альтернативных данных.
- Вводится понятие национальной справочной информации.
- «Национальным регистрам» присваивается правовой статус.
- Регламентируется порядок использования данных для целей научных исследований и обучения моделям искусственного интеллекта.
- Вводится понятие «продукт данных» и соответствующий реестр таких продуктов.
- Меняется правовое регулирование работы информационно-коммуникационной платформы «электронное правительство». Эти изменения завершают переход к кроссплатформенной модели оцифровки.
- Предлагается правовое регулирование центров обработки данных.
- Вводится порядок применения облачных технологий на территории Республики Казахстан.
- Вносятся изменения в порядок регистрации юридических лиц.
Законом предлагается сократить формы статистической отчётности. Для этого вводится понятие «Национальные регистры». В них будут содержаться эталонные данные по сферам. Также будет выстроена система цифровых статистических регистров, которые будут обновляться на основе административных данных.
При этом информация в Бюро нацстатистики будет поступать также от альтернативных источников данных в лице частных поставщиков. В их число входят мобильные операторы, субъекты естественных монополий. Они будут передавать данные на безвозмездной основе в рамках соглашений сторон. Это позволит снизить нагрузку на респондентов, сделать оцифрованным процесс статистического производства.