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    10:45, 29 Май 2024 | GMT +6

    Статданные казахстанцев будут собирать у мобильных операторов и коммунальных служб

    мобильные операторы, статданные
    Фото: pixabay

    Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и управления данными» во втором чтении, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан. Глава государства неоднократно давал поручения по изменению подходов к формированию статистической информации. В эпоху развития больших данных и цифровизации старые методы сбора информации теряют свою актуальность. Законопроект создает правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации, - сказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты.

    Согласно законопроекту: 

    • Требования по управлению данными будут утверждаться постановлением Правительства. 
    • Будет введен контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Бюро национальной статистики. 
    • Вводится понятие альтернативных данных. 
    • Вводится понятие национальной справочной информации. 
    • «Национальным регистрам» присваивается правовой статус. 
    • Регламентируется порядок использования данных для целей научных исследований и обучения моделям искусственного интеллекта. 
    • Вводится понятие «продукт данных» и соответствующий реестр таких продуктов. 
    • Меняется правовое регулирование работы информационно-коммуникационной платформы «электронное правительство». Эти изменения завершают переход к кроссплатформенной модели оцифровки. 
    • Предлагается правовое регулирование центров обработки данных. 
    • Вводится порядок применения облачных технологий на территории Республики Казахстан. 
    • Вносятся изменения в порядок регистрации юридических лиц. 

    Законом предлагается сократить формы статистической отчётности. Для этого вводится понятие «Национальные регистры». В них будут содержаться эталонные данные по сферам. Также будет выстроена система цифровых статистических регистров, которые будут обновляться на основе административных данных.

    При этом информация в Бюро нацстатистики будет поступать также от альтернативных источников данных в лице частных поставщиков. В их число входят мобильные операторы, субъекты естественных монополий. Они будут передавать данные на безвозмездной основе в рамках соглашений сторон. Это позволит снизить нагрузку на респондентов, сделать оцифрованным процесс статистического производства.

    Теги:
    Закон и право Парламент Законопроекты Статистика Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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