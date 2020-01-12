Статья Президента убедительно переводит мысли Абая в практическую плоскость современности - общественный деятель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке» убедительно переводит мысли великого Абая в реалии современного Казахстана. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился общественный деятель, академик Академии журналистики Казахстана Ермек Алданов.

«Очень актуален призыв Главы государства к беспрестанному изучению и постоянному обращению к творчеству Абая. Наследие мыслителя не только не устаревает со временем, но становится все более востребованным, охватывая не только гуманитарную сферу, но и социальную, политическую. И Президент убедительно перевел мысли великого классика в практическую плоскость современной жизни Казахстана», - считает Е.Алданов.

«Как верно напоминает Президент, еще в XIX веке Абай предвидел важную роль знаний и науки в жизни человечества. Действительно, мы сегодня являемся свидетелями жесткой конкуренции между странами в области передовых технологий, которая, безусловно, будет возрастать и далее. И Глава государства призывает казахстанцев, особенно молодежь, к необходимости беспрерывного стремления к освоению накопленного человечеством интеллектуального капитала. Только такой подход может принести нашей стране успех и позволить войти в число тридцати развитых стран мира», - добавил общественный деятель.

Как считает Е. Алданов, Абай является достоянием не только казахского народа, но и всего человечества. Поэтому, полагает он, нашей задачей должно стать широчайшее ознакомление мирового читателя с наследием Абая как с брендом нового Казахстана, где верным и эффективным направлением будут выступать планируемые к проведению фестивали, фильмы, открытие Центров Абая в ряде стран, издание его книг на основных языках мира.

«Это, несомненно, расширит представление о нашей стране, повысит узнаваемость Казахстана. Хотелось бы, чтобы такая работа осуществлялась не только в год юбилея Абая, но и постоянно. Тогда Абай, безусловно, превратится в синоним Казахстана, к чему призывает стремиться Президент», - добавил Е.Алданов.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».