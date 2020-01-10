Статья Президента дает новые векторы осмысления творчества Абая - Мухит Сыдыкназаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке» дает новые векторы осмысления творчества Абая. Об этом заявил директор Института современных исследований Мухит Сыдыкназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программная статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которая вышла в начале этого года, является культурным, философским посланием. Статья завершает триаду философского осмысления прошлого, настоящего и будущего. Вчерашняя статья Главы государства дает новые векторы и новые форматы осмысления творчества Абая», - рассказал Мухит Сыдыкназаров на мероприятии по обсуждению статьи Главы государства в Нур-Султане.

Ученый считает, что практические многие труды Абая затрагивают вопросы современного общества.

«Мы еще не нашли слова, которые на самом деле смогли бы описать образ Абая перед нашим обществом. Если мы возьмем философское, историко-культурное наследие Абая, то фактически нет ни одной проблемы, которой бы он не коснулся. К примеру, «Абай и государственная служба». В своих «Словах назидания» (в 14-м, 18м, 24-м, 32-м слове) Абай последовательно обращается к образу государственного служащего. Какие системы ценности должны быть у современного государственного служащего? Если мы посмотрим на жизнь Абая, то он – династийный государственный управленец, говоря современным языком», - отметил ученый.

По словам Мухита Сыдыкназарова, Абай в своем творчестве обращается к вопросам меритократии, социальных лифтов, что также являются актуальными.

«Он говорит, что социальные лифты есть, но для этого должно быть качественное образование. Абай обращается к таким актуальным вопросам населения и демографии. В 24-м слове Абай говорит, что население земного шара составляет 3 млрд человек», - добавил он.

Как отметил спикер, народ должен смотреть на Абая с современной точкой зрения.

«Если мы будем рассматривать Абая с точки зрения современных социальных медиа, то он также востребованный и актуален. Все его цитаты – как короткие твиты, которые содержат точные ответы. Все его слова назидания – как большие посты в социальных медиа. Мы рассматриваем Абая не только как мыслителя, философа, но и как мыслителя, который нам дает четкую программу, матрицу действия», - считает Мухит Сыдыкназаров.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».





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