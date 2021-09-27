Статья об эффективности вакцины QazVac появилась на зарубежном портале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Статья об эффективности казахстанской вакцины против COVID-19 была опубликована на научной платформе исследовательских статей Frontiers, в разделе, посвященном микробиологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт платформы.

В публикации разработчики вакцины рассказывают о проведенных на хомяках опытах, в ходе которых была доказана безопасность и высокая защитная эффективность вакцины QazCovid-In (QazVac),

В статье авторы отмечают, что первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 были зарегистрированы в Казахстане в марте 2020 года. Ученым удалось выделить вирус SARS-CoV-2 из клинических материалов некоторых пациентов. Впоследствии на основе этого вируса и была разработана вакцина-кандидат QazCovid-in.

Для разработки вакцины использовали вирус, выращенный в культуре клеток Vero, который был инактивирован формальдегидом, очищен, сконцентрирован, стерилизован фильтрацией, а затем адсорбирован на частицах геля гидроксида алюминия. В качестве вакцины использовали смесь вируса и адъювант в буферном физиологическом растворе.

Безопасность и защитная эффективность разработанной вакцины были испытаны на сирийских хомяках. В статье подчеркивается, что результаты исследований показали абсолютную безопасность вакцины-кандидата для хомяков, так как после введения она вызывала образование вирус-нейтрализующих антител у вакцинированных животных. Образовавшиеся антитела сохранялись в течение шести месяцев.

По словам авторов статьи, у вакцинированных хомяков не была обнаружена репликация вируса, они были защищены от развития острой пневмонии, а также вакцина обеспечила 100-процентную выживаемость животных. Разработчики подчеркивают, что перешли к клиническим испытаниям на людях только после успешных опытов над хомяками.

В статье, опубликованной на платформе Frontiers, разработчики также объясняют, почему их выбор пал именно на разработку инактивированной вакцины. Во-первых, по их словам, технологическая основа для приготовления такой вакцины более традиционна в вирусологической практике и доказала свою эффективность в обеспечении биологической безопасности в борьбе с опасными человеческими заболеваниями, такими как грипп и полиомиелит. Во-вторых, инактивированные вакцины из-за использования инактивированного вируса гарантируют большую безопасность. И в-третьих, данный тип вакцины обеспечивает достаточную иммунологическую эффективность.