Стать партией реальных дел без громких лозунгов: в Караганде определили задачи областного филиала Nur Otan

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялось собрание актива партии Nur Otan. На нем обсудили главные задачи, которые поставил перед партийцами Первый Президент Нурсултан Назарбаев на рабочем совещании 25 ноября, передает МИА «Казинформ».

Председатель Карагандинского областного филиала Nur Otan Женис Касымбек рассказал о том, что Елбасы на встрече с региональными партийными лидерами поручил объединить усилия для дальнейшего развития страны. Прежде всего это касается реализации государственных программ: «Ауыл - Ел бесігі», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и стратегии «Казахстан-2050».

«Все реформы направлены на развитие регионов. Важно обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств. И усилить партийную ответственность каждого акима и депутатов фракций в маслихатах. Перед нами поставлена задача - стать партией реальных дел без громких лозунгов. Председатель партии Nur Otan поручил обеспечить предвыборную подготовку в каждом городе и районе. В следующем году завершается реализация пятилетних программ развития территорий. Они должны стать основой предвыборных программ партии на выборах в маслихаты по каждому региону», - сказал Женис Касымбек в своей речи.

На собрании партийцы рассказали о том, какую работу проводят на местах. И определили ее будущие основные направления.





«В первую очередь, это проведение праймериз, отбор ярких личностей. Как известно, в Абайском районе нашей области в пилотном режиме прошли праймериз для отбора кадров в партийный кадровый резерв. Заявку подали 62 кандидата. Будет усилена работа депутатских фракций в общественных приёмных. Необходимо стать ближе к народу, встречаться и изучать проблемы жителей, создавать карту социальных рисков, которые есть в каждом населенном пункте. Сейчас дорабатываются программы развития территорий по Карагандинской области. Это и станет предвыборной программой партии Nur Otan», - подчеркнула заместитель председателя областного филиала Кадиша Оспанова.

По итогам собрания Женис Касымбек дал конкретные поручения. В их числе - завершить разработку программ развития территорий. Акимам районов и городов - определить, какие направления требуют финансирования в первую очередь, также ответственных и сроки реализации программ.





«На примере Абайского района поручаю подготовить открытые внутрипартийные праймериз в партийный кадровый резерв для формирования качественных партийных списков. Необходимо также активизировать работу по повышению партийной ответственности на всех уровнях власти. Принять меры по дальнейшему улучшению работы депутатов и укреплению статуса всех маслихатов и фракций», - сказал Женис Касымбек.

Он также поручил активнее привлекать в партийные ряды молодежь. Сейчас в некоторых районах и городах отделения «Жас Отан» существуют либо формально, либо вообще отсутствуют.





На собрании были вручены партийные билеты новым членам Nur Otan. И награждены победители областного этапа республиканского конкурса «Лучшая первичная организация».