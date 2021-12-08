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Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
8 Декабря 2021 02:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казус случился перед матчем женских сборных Казахстана и Ирана на чемпионате мира-2021 по гандболу в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Сборная Казахстана одержала первую победу на ЧМ-2021 по гандболу и вышла в основной раунд.
Во время традиционного исполнения национальных гимнов организаторы мероприятия включили старый гимн Казахстана. Сначала казахстанские гандболистки явно выражали недоумение в связи со случившимся, однако затем подстроились под ситуацию и сами спели нынешний гимн Казахстана а капелла.
Что касается игры, то сборная Казахстана победила команду Ирана со счетом 31:25 и вышла в основной раунд ЧМ-2021. В основном раунде Казахстан сыграет с Германией, Венгрией и Чехией.
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