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Старые тепловые котлы обновят в Атырау

15 Декабря 2022, 15:00
Старые тепловые котлы обновят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау обновят старые тепловые котлы. Об этом на совещании под председательством акима области, где разговор шел о прохождении отопительного сезона, сообщил аким города Мейрим Калауи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже объявлен открытый конкурс на приобретение трех котлов. Определено подрядное предприятие. На основании договора с ним в микрорайоне Тулпар уже установлена тепловая котельная, охватывающая восемь домов. В связи с медленным темпом реализации госзакупок пришло только два тепловых котла. С сегодняшнего дня начаты монтажные работы, которыми охватят 13 домов микрорайонов Нурсая и Болашак. Также в микрорайоне Нурсая подрядная организация установит и запустит тепловые котлы, которые были в резерве. Все это позволит нам пройти отопительный сезон без ЧП», – сообщил Мейрим Калауи.

В ходе совещания аким области поручил акиму города четко координировать работу для беспрепятственного проведения отопительного сезона.

«Все поднятые сегодня вопросы очень актуальны. На данном этапе мы поверили словам наших коллег, что «резервный тепловой котел на соцобъектах проверен и готов к отопительному сезону». Большую роль здесь сыграет именно наше доверие друг к другу. Необходимо установить контроль, работать сообща. Кроме того, в ходе отопительного сезона мы должны усилить разъяснительную работу с населением. Каждое учреждение должно выполнять свои задачи. Из-за безответственности дело вновь обернулось недочетами. Если среди коллег есть те, кто пренебрегает своей работой, надо немедленно принять меры»,- заявил Серик Шапкенов.

Фото: Региональная служба коммуникаций


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