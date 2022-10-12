Старые критерии оценки ОВД дают повод недозволенным методам следствия – глава МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК признали, что были перегибы, когда критерии оценки органов внутренних дел и в целом правоохранительных органов базировались на цифровых показателях. Как отметил глава МВД Марат Ахметжанов, доверие должно строиться не на статистических показателях, а на оценке общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В эфире программы «Три вопроса» Телерадиокомплекса Президента РК министр внутренних дел отметил, что

МВД является одним из ведущих ведомств, в производстве которого находятся 96 уголовных дел и 97 административных правонарушений.

«МВД – это тот орган, который наиболее тесно контактирует с населением. Сервисная модель – это человекоцентричность, клиентоориентированность. К сожалению, мы признаем, что у нас были перегибы, когда критерии оценки органов внутренних дел, в целом правоохранительных органов Казахстана базировались на цифровых показателях. Доверие – это, когда оценку дает не статистический показатель, а общество. Для этого необходимо поменять критерии оценки», - считает министр.

По его словам, старые критерии не являются двигателем вперед, они, напротив, тормозят, дают повод незаконным, недозволенным методам следствия.

«Перестройка и новые критерии, которые будут стимулировать на профилактику, это и есть сервисная модель полиции. Однако это не означает, в одночасье привести все в порядок, а сотрудники будут вежливыми и культурными. Для этого нужна и внутренняя перестройка системы», - добавил Марат Ахметжанов.













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