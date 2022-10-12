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    13:37, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Старые критерии оценки ОВД дают повод недозволенным методам следствия – глава МВД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК признали, что были перегибы, когда критерии оценки органов внутренних дел и в целом правоохранительных органов базировались на цифровых показателях. Как отметил глава МВД Марат Ахметжанов, доверие должно строиться не на статистических показателях, а на оценке общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В эфире программы «Три вопроса» Телерадиокомплекса Президента РК министр внутренних дел отметил, что

    МВД является одним из ведущих ведомств, в производстве которого находятся 96 уголовных дел и 97 административных правонарушений.

    «МВД – это тот орган, который наиболее тесно контактирует с населением. Сервисная модель – это человекоцентричность, клиентоориентированность. К сожалению, мы признаем, что у нас были перегибы, когда критерии оценки органов внутренних дел, в целом правоохранительных органов Казахстана базировались на цифровых показателях. Доверие – это, когда оценку дает не статистический показатель, а общество. Для этого необходимо поменять критерии оценки», - считает министр.

    По его словам, старые критерии не являются двигателем вперед, они, напротив, тормозят, дают повод незаконным, недозволенным методам следствия.

    «Перестройка и новые критерии, которые будут стимулировать на профилактику, это и есть сервисная модель полиции. Однако это не означает, в одночасье привести все в порядок, а сотрудники будут вежливыми и культурными. Для этого нужна и внутренняя перестройка системы», - добавил Марат Ахметжанов.


    Кадр из видео




    Теги:
    Общество МВД РК для mail.ru Правоохранительные органы
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