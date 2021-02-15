Старые и заброшенные здания возвращают к жизни в Павлодарской области
«С распадом СССР здание стояло законсервированным. Это единственный в Казахстане стометровый стрелковый тир. В прошлом году руководство области приняло решение его восстановить. Здание не узнать. С каждым днем желающих заниматься здесь все больше и больше», - рассказывает директор ДЮСШ Андрей Горохов.
Целый век не проводили капитальный ремонт в пристройке к Павлодарскому областному театру драмы имени А.П. Чехова, сейчас же там, по словам директора Виктора Аввакумова, «уютно, комфортно, тепло и светло». Почти 60-летнюю школу-интернат имени Ы. Алтынсарина впервые модернизировали, сделали это по запущенной акимом области программе «Заманауи мектеп». О преображениях в этих и других учреждениях Павлодарской области смотрите в видеоролике «Жаңа тыныс».
В 2020 году в Павлодарской области построили и отремонтировали 696 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной сферы. 181 из них полностью обновился. Сделать это удалось во многом благодаря «Дорожной карте занятости», реализация которой в регионе происходила согласно запросам жителей и с точки зрения долгосрочного эффекта.