Старые банкноты перестанут обменивать в 2020 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК напомнили, что 3 октября 2020 года завершается трехлетний период приема и обмена банкнот номиналов 2, 5 и 10 тысяч тенге образца 2006 года территориальными филиалами НБРК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прием банкнот номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года от физических и юридических лиц и их замена на действующие денежные знаки национальной валюты осуществляется территориальными филиалами НБ РК после подтверждения подлинности банкнот, без комиссии и ограничения по сумме», - сообщили в Нацбанке.