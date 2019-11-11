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Старые банкноты перестанут обменивать в 2020 году
11 Ноября 2019 20:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК напомнили, что 3 октября 2020 года завершается трехлетний период приема и обмена банкнот номиналов 2, 5 и 10 тысяч тенге образца 2006 года территориальными филиалами НБРК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прием банкнот номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года от физических и юридических лиц и их замена на действующие денежные знаки национальной валюты осуществляется территориальными филиалами НБ РК после подтверждения подлинности банкнот, без комиссии и ограничения по сумме», - сообщили в Нацбанке.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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