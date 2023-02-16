Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туризм

Стартуют чартерные программы FUN&SUN Kazakhstan в Египет авиакомпанией Air Cairo

16 Февраля 2023, 17:18
Стартуют чартерные программы FUN&SUN Kazakhstan в Египет авиакомпанией Air Cairo

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания FUN&SUN Kazakhstan объявляет о запуске собственной чартерной программы в Египет. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, с 13 марта по 23 октября 2023 года из Астаны и с 14 марта по 24 октября 2023 года из Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу туроператора.

Чартерные рейсы для туроператора будет выполнять Air Cairo – одна из ведущих египетских чартерных авиакомпаний со штаб-квартирой в Каире, принадлежащая флагману страны EgyptAir. Авиакомпания существует с 1997 года и на данный момент воздушный флот составляет 10 самолетов: из которых семь – Airbus A320-200 и три Airbus A320neo.

«Мы гордимся возможностью расширения нашей сети и предоставления большего количества вариантов для наших пассажиров. Мы уверенны, что новые рейсы в Шарм-эль-Шейх будут очень популярны среди наших туристов из Алматы и Астаны», - комментирует директор по маркетингу туроператора FUN&SUN Kazakhstan Ксения Головина.

Новые рейсы позволят пассажирам Air Cairo насладиться прекрасной погодой и красивыми пляжами Шарм-эль-Шейха, а также погрузиться в богатую историю и культуру этого уникального места. Авиакомпания будет осуществлять рейсы на современных и комфортабельных самолетах Airbus A320neo, что обеспечит высокий уровень сервиса и комфорта для пассажиров. Общее количество мест на борту – 174 эконом-класса.

photo

«Билеты на новые рейсы уже доступны для бронирования в рамках турпакета, детальную информацию уточняйте у партнеров-турагентств. Мы с нетерпением ждем, чтобы приветствовать вас на борту Air Cairo на наших новых рейсах в Шарм Эль Шейх», - заявляет Ксения Головина.

Турпакеты с этими вылетами сформированы по длительности 6-10-13-17-20-24 ночей. Цены на пакетный тур на шесть ночей в трехзвездочных и четырехзвездочных отелях на одного взрослого по системе «все включено» стартуют от 339 430 тенге, в пятизвездочные отели от 386 295 тенге. На премиальные отели цены на шесть ночей на одного взрослого начинаются от 931 385 тенге.

Также полеты между Казахстаном и Египтом осуществляются перевозчиком Sunday Airlines.

К сожалению, полетная программа авиакомпании Air Astana в Шарм-эль-Шейх приостанавливается в марте, о возобновлении полетов пока неизвестно.


Новости по теме
Желтые и красные карточки будут выдавать иностранцам за нарушение закона на Пхукете
Казахстан не вносили в «черный список» по Шенгену - Представительство ЕС в РК
Турвзнос для иностранцев в Казахстане сделают фиксированным
Теги:
Читайте также
Ученые обнаружили скрытый коридор в Великой пирамиде Гизы
Желтые и красные карточки будут выдавать иностранцам за нарушение закона на Пхукете
Казахстан не вносили в «черный список» по Шенгену - Представительство ЕС в РК
Турвзнос для иностранцев в Казахстане сделают фиксированным
1,5 тысячи детей получили бесплатные перелеты по Казахстану в рамках туров Kids go free
Прямой авиарейс запускают между Казахстаном и Оманом
Определены самые влиятельные паспорта в мире
Процедура выдачи шенгенской визы для казахстанцев изменится
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей