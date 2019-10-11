Стартует тестирование претендентов в президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 октября с 00.00 по 23.59 часов по времени г. Нур-Султана стартует второй этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв - тестирование кандидатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Тест направлен на определение способностей претендента анализировать сложную текстовую и числовую информацию.

Для того, чтобы пройти этап «Тестирование способностей» кандидатам необходимо зайти в личный кабинет на сайте Pkrezerv.kz.

Агентство обращает внимание всех участников отбора, что для успешного прохождения тестирования претендентам необходимо запланировать время прохождения онлайн-тестов таким образом, чтобы завершить их до 23 часов 5️9 минут по столичному времени.

Далее необходимо строго следовать пошаговой инструкции и перед началом теста внимательно прочесть пользовательское соглашение и принять его.

По истечении времени, отведенного на тестирование, программа автоматически закрывается.

Для того чтобы пройти тест, необходимо выбрать язык прохождения теста.

При этом выбрать язык можно только один раз, потому что следующий этап отбора «Верификация тестирования» будет проходить на том же языке, на котором будет пройден данный этап.

Первый тест числовой, далее - вербальный. Продолжительность каждого теста - 25 минут. Каждый тест состоит из 25 вопросов. У каждого задания есть только один правильный ответ.

Перед тестированием у каждого участника будет возможность попробовать ответить на примерные вопросы числового и вербального тестов без учета времени.

По окончанию тестирования каждый претендент мгновенно увидит свой результат.

Итоговый результат с рейтингами будет направлен в личный кабинет кандидатов не позже 12.00 часов 14 октября 2019 года по времени г.Нур-Султан.