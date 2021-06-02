Стартует прием заявок на участие в интеллектуальной игре «Кто умнее?»
Что получит ребенок от участия в данной игре: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, развитие памяти и воображения, творческую активность, познания в культуре, истории и ценные призы.
Игра «Кто умнее?» проводится с 2016 года. Игра каждый год совершенствуется, добавляются новые вопросы. По итогам предыдущих игр 50 старшеклассников из разных регионов республики стали победителями и обладателями специальных дипломов и ценных призов (ноутбуков, планшетов и смартфонов).
Рабочим языком турнира является казахский, русский или английский язык, по желанию участника.
Заявки на участие в онлайн турнире будут приниматься с 1 июня по 1 июля 2021 г. В турнире могут участвовать все желающие старшеклассники республики и зарубежья (9,10,11 классы), предварительно отправившие свои заявки на специальную страницу турнира на сайте www.qazaq-found.kz.
I и II туры проводятся с 1 июля по 1 сентября 2021 г. удаленно, в онлайн режиме. Заключительный финальный тур пройдет в г. Нур-Султан.
Церемония награждения победителей будет проходить в сент ябре 2021 года в г. Нур-Султан, в Центре развития «Nazarbaev ortalygy». Участникам, показавшим наилучшие результаты в финальном туре, будут вручены ценные призы и специальные дипломы.
С текстом положения турнира можно ознакомиться на сайтах Фонда Нурсултана Назарбаева www.fnn.kz и Фонда развития государственного языка www.qazaq-found.kz, а также на сайте «kimbilgish.kz» и в официальных социальных сетях Фондов.
Справки по телефонам: 8(7172) 27-26-09