Стартует прием заявок на участие  в интеллектуальной игре «Кто умнее?»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Нурсултана Назарбаева и Фонд развития государственного языка приглашают принять участие учеников 9, 10 и 11 классов в ежегодном международном онлайн-турнире по интеллектуально-познавательной игре «Кто умнее?». Об этом передает МИА «Казинформ».

Что получит ребенок от участия в данной игре: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, развитие памяти и воображения, творческую активность, познания в культуре, истории и ценные призы.

Игра «Кто умнее?» проводится с 2016 года. Игра каждый год совершенствуется, добавляются новые вопросы. По итогам предыдущих игр 50 старшеклассников из разных регионов республики стали победителями и обладателями специальных дипломов и ценных призов (ноутбуков, планшетов и смартфонов).

Рабочим языком турнира является казахский, русский или английский язык, по желанию участника.

Заявки на участие в онлайн турнире будут приниматься с 1 июня по 1 июля 2021 г. В турнире могут участвовать все желающие старшеклассники республики и зарубежья (9,10,11 классы), предварительно отправившие свои заявки на специальную страницу турнира на сайте www.qazaq-found.kz.

I и II туры проводятся с 1 июля по 1 сентября 2021 г. удаленно, в онлайн режиме. Заключительный финальный тур пройдет в г. Нур-Султан.

Церемония награждения победителей будет проходить в сент ябре 2021 года в г. Нур-Султан, в Центре развития «Nazarbaev ortalygy». Участникам, показавшим наилучшие результаты в финальном туре, будут вручены ценные призы и специальные дипломы.

С текстом положения турнира можно ознакомиться на сайтах Фонда Нурсултана Назарбаева www.fnn.kz и Фонда развития государственного языка www.qazaq-found.kz, а также на сайте « kimbilgish . kz » и в официальных социальных сетях Фондов.

Справки по телефонам: 8(7172) 27-26-09