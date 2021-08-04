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Стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

4 Августа 2021 11:50
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Стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ. Прием заявок начнется 4 августа и продлится до 6 августа. Регистрация пройдет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Отметим, что участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах.

Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа.

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

«К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июнь, не смогли набрать пороговый балл. И они лишились возможности поступить в высшие учебные заведения страны. Поскольку речь все-таки идет о детях, мы создали условия для того, чтобы в августе у них была возможность сдать тест еще раз и зачислиться на платное отделение. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования», –пояснил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.


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#Образование   #Вузы   #МОН   #ЕНТ  
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