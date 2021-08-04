Стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ. Прием заявок начнется 4 августа и продлится до 6 августа. Регистрация пройдет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Отметим, что участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах.
Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа.
При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.
«К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июнь, не смогли набрать пороговый балл. И они лишились возможности поступить в высшие учебные заведения страны. Поскольку речь все-таки идет о детях, мы создали условия для того, чтобы в августе у них была возможность сдать тест еще раз и зачислиться на платное отделение. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования», –пояснил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.
- Карагандинский школьник стал призёром Международной олимпиады по химии
- Результаты ЕНТ скольких абитуриентов аннулировали в Казахстане
- Более 90% костанайских педагогов вакцинировались от КВИ
- Военные вузы Минобороны набирают курсантов
- Школьная форма будет необязательной в новом учебном году - Минобразования
- Около 70 тысяч детей пойдут в 1-й класс в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана