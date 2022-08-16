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    09:28, 16 Август 2022 | GMT +6

    Стартовый матч «Барыса» на Кубке Президента РК состоится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник, 16 августа, астанинский «Барыс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» в первом матче Кубка Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Автомобилист» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Также в группе сыграют магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик».

    Что касается нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то он стартует 1 сентября. В своем первом матче, который состоится 3 сентября, «Барыс» в гостях сыграет с минским «Динамо». Затем казахстанский клуб проведет еще три выездных матча: против СКА (5 сентября), «Витязя» (7 сентября) и «Сочи» (9 сентября).


    Фото: sports.kz




    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей Астана
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