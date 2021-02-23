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    21:12, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Стартовавший в столице проект «Дети и театр» продлится до конца года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2021 года в столице стартовал проект «Дети и театр». Участие в нем примет театр драмы и комедии имени А. Мамбетова. Каждый школьник может посещать спектакль бесплатно с учетом возрастной категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Составлено расписание по проекту «Связь со школьниками». В соответствии с ним каждый школьник может посещать спектакль бесплатно с учетом возрастной категории. Посещение театров проводится два раза в неделю и продолжается до конца года без учета летних месяцев каникул.

    Юные зрители увидят в театре драму «Жас Абай», сказку «Маугли».

    В драме «Жас Абай», которая посвящена 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы, отражаются пылкая юность поэта, родственные отношения, история любви. В спектакле прозвучат известные песни, написанные на стихи поэта. Впервые в драме затронута смерть Камшат, его сестры. Знаменитая «Книга джунглей» Р. Киплинга известна во всем мире. Постановка расскажет, как события, которые пережил мальчик по имени Маугли, отразятся на его близких и единственном враге.

    Отметим, что спектакли для школьников столицы пройдут на сцене «Nomad city Hall».


    Теги:
    Культура Образование Астана Молодежь
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