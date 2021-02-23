Стартовавший в столице проект «Дети и театр» продлится до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2021 года в столице стартовал проект «Дети и театр». Участие в нем примет театр драмы и комедии имени А. Мамбетова. Каждый школьник может посещать спектакль бесплатно с учетом возрастной категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Составлено расписание по проекту «Связь со школьниками». В соответствии с ним каждый школьник может посещать спектакль бесплатно с учетом возрастной категории. Посещение театров проводится два раза в неделю и продолжается до конца года без учета летних месяцев каникул.

Юные зрители увидят в театре драму «Жас Абай», сказку «Маугли».

В драме «Жас Абай», которая посвящена 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы, отражаются пылкая юность поэта, родственные отношения, история любви. В спектакле прозвучат известные песни, написанные на стихи поэта. Впервые в драме затронута смерть Камшат, его сестры. Знаменитая «Книга джунглей» Р. Киплинга известна во всем мире. Постановка расскажет, как события, которые пережил мальчик по имени Маугли, отразятся на его близких и единственном враге.

Отметим, что спектакли для школьников столицы пройдут на сцене «Nomad city Hall».