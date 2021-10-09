Стартовало выдвижение кандидатов на звание «Народный любимец года» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начинается новый сезон Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец года», передает МИА «Казинформ».

Список основных номинаций премии выглядит следующим образом:

1. Лучший педагог;

2. Лучший врач;

3. Лучший спортсмен;

4. Лучшая спортсменка;

5. Парламентарий года;

6. Лучший телеведущий;

7. Лучший публицист;

8. Деятель культуры года;

9. Лучшее информационное интернет-издание;

10. Лидер блогосферы.

В официальной группе премии в Facebook - Национальная премия «Народный любимец года» начинается предварительный этап – выдвижение претендентов в номинации премии, который продлится до 13 октября включительно. Выдвинуть претендентов могут пользователи соцсетей, разместив в группе комментарий с именем претендента и небольшой справкой о его достижениях за год. Затем жюри премии определит 10 претендентов по системе 5+5 (пять номинантов от пользователей плюс пять от жюри), которые попадут в первый этап голосования (long-list). Оно также пройдет в официальной группе премии с 20 по 30 октября. После этого лучшие 4 претендента (short-list) выйдут в финальный тур голосования, который будет проведен на официальном сайте Премии – lubimec.kz.

Кроме основных номинаций, жюри и организаторами Премии будут определены лауреаты в почетных номинациях премии: Меценат года, Предприниматель года, Фермер года, Лучший социальный бизнес года, Лучший депутат маслихата года. Кроме этого вводятся несколько именных премии, одна из которых Премия имени известного общественного деятеля Салтанат Рахимбековой - «За зеленую экономику».

Напомним, Национальная премия «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец года» организована общественным фондом «Республика-Регион-Развитие» в 2011 году и присуждается за популярность и компетентность людям и организациям, которые были на виду у казахстанского сообщества.