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    20:10, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стартовало выдвижение кандидатов на звание «Народный любимец года» в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начинается новый сезон Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец года», передает МИА «Казинформ».

    Список основных номинаций премии выглядит следующим образом:

    1. Лучший педагог;

    2. Лучший врач;

    3. Лучший спортсмен;

    4. Лучшая спортсменка;

    5. Парламентарий года;

    6. Лучший телеведущий;

    7. Лучший публицист;

    8. Деятель культуры года;

    9. Лучшее информационное интернет-издание;

    10. Лидер блогосферы.

    В официальной группе премии в Facebook - Национальная премия «Народный любимец года» начинается предварительный этап – выдвижение претендентов в номинации премии, который продлится до 13 октября включительно. Выдвинуть претендентов могут пользователи соцсетей, разместив в группе комментарий с именем претендента и небольшой справкой о его достижениях за год. Затем жюри премии определит 10 претендентов по системе 5+5 (пять номинантов от пользователей плюс пять от жюри), которые попадут в первый этап голосования (long-list). Оно также пройдет в официальной группе премии с 20 по 30 октября. После этого лучшие 4 претендента (short-list) выйдут в финальный тур голосования, который будет проведен на официальном сайте Премии – lubimec.kz.

    Кроме основных номинаций, жюри и организаторами Премии будут определены лауреаты в почетных номинациях премии: Меценат года, Предприниматель года, Фермер года, Лучший социальный бизнес года, Лучший депутат маслихата года. Кроме этого вводятся несколько именных премии, одна из которых Премия имени известного общественного деятеля Салтанат Рахимбековой - «За зеленую экономику».

    Напомним, Национальная премия «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец года» организована общественным фондом «Республика-Регион-Развитие» в 2011 году и присуждается за популярность и компетентность людям и организациям, которые были на виду у казахстанского сообщества.


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