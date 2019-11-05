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Стартовало всенародное голосование III сезона проекта «100 новых лиц Казахстана»

5 Ноября 2019 13:45
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Стартовало всенародное голосование III сезона проекта «100 новых лиц Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 ноября, на сайте 100janaesim.ruh.kz стартовало всенародное голосование III сезона проекта «100 новых лиц Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал проекта Ruh.kz.

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Голосование продлится до 20 ноября.Срок подачи заявок на участие в проекте завершился 1 ноября. Проект осуществляется в рамках программы «Рухани жаңғыру».

С 1 октября до 1 ноября на проект поступило 1665 заявок от молодых казахстанцев, в возрасте до 39 лет. Среди них в категории бизнес - 129 человек, медицина - 106, культура - 373 человека, общество - 307 человек, спорт - 411 человек, в сфере науки и образования - 336 человек.

Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов станут победителями проекта «100 новых лиц - 2019». Наряду с этим, 50% победителей из числа участников будут отбирать члены авторитетного жюри. 20 ноября завершится голосование и отбор участников со стороны жюри.

В третьей декаде ноября жюри соберется для определения второй части победителей.По итогам голосования и работы членов жюри будут определены победители третьего этапа проекта «100 новых лиц Казахстана - 2019», которые станут образцовым примером современных казахстанцев, внесших свой вклад в развитие нашей страны.

Как голосовать?

На сайте 100janaesim.ruh.kz нужно выбрать участников 2019 года и навести указатель мыши на кнопку «Голосовать» под фото претендента. После того, как вы нажмете кнопку «голосовать» под профилем (фотография участника), система запросит ваш адрес электронной почты, после этого к вам на почту поступит код, который нужно будет ввести на сайте, в специальном поле. Каждый человек имеет право голосовать 1 раз по каждому направлению.

Заявки на участие в проекте приходили со всех уголков нашей страны. Среди претендентов есть спортсмены, медработники, общественные деятели, представители сферы культуры и бизнеса. Есть те, кто своим талантом и трудом добился высот в карьере. А есть настоящие герои, которые спасли десятки жизней. Цель проекта – открыть как можно больше новых имен, личных примеров и рассказать их истории казахстанцам.

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру,
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