Стартовало республиканское командно-штабное учение «Көктем–2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 25 по 26 февраля 2020 года в стране проводится республиканское командно-штабное учение «Көктем–2020» по подготовке органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводкового периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В учениях участвуют республиканские и областные службы гражданской защиты: центральные и местные исполнительные органы, аварийно-спасательные службы и формирования.

Штаб руководства учением находится в г. Нур-Султан в Центре управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК.

В рамках учения планируется отработать вопросы взаимодействия и оповещения центральных и местных исполнительных органов, провести практические противопаводковые мероприятия, тактико-специальные тренировки по действиям сил формирований гражданской защиты и населения в паводковый период, а также перевести режим функционирования территориальных и отраслевых подсистем государственной системы гражданской защиты в режим повышенной готовности к выполнению задач по предназначению при угрозе и возникновении ЧС весеннего периода.

Необходимо отметить, что при проведении тактико-специальных учений отрабатываются конкретные и реальные задачи в наиболее уязвимых к ЧС населенных пунктах.

В ходе тактико-специальных учений местными исполнительными органами проводятся работы по сооружению защитных дамб на прорывоопасных участках берегов рек, эвакуации населения, обеспечению эвакуированных спальными принадлежностями и горячим питанием. Формированиями отряда экстренного реагирования отрабатываются мероприятия по очистке мостов, трубчатых переходов и каналов в местах возможных чрезвычайных ситуаций, наличие мешкотары и инертных материалов.

В первый день учения, 25 февраля в 09:00 часов, доведен сигнал «Бастау – 1001» на приведение в готовность органов управления и сил центральных и местных исполнительных органов.

Под председательством начальника штаба учения – заместителя председателя Комитета по ЧС МВД Нурмагамбетова Т.К. проведено заслушивание докладов руководителей оперативных групп республиканских служб гражданской защиты. Представители республиканских служб доложили о готовности к учению, мероприятиях по предупреждению ЧС в паводкоопасный период и обеспечении защиты населения от них.

Также будут доведены два сигнала « Тұлпар – 2002» и « Үзіліс – 3003 « с вручением до органов управлений соответствующих вводных, связанных с тематикой учения.



