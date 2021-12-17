Стартовало онлайн-голосование за участников Junior Eurovision 2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 декабря стартовало онлайн-голосование за участников детского песенного конкурса Junior Eurovision 2021, передает МИА «Казинформ».
На официальном сайте детского конкурса песни JuniorEurovision стартовало зрительское онлайн-голосование.
Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который откроется 19 декабря в 21:00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с оценками жюри - таким образом определится триумфатор.
Участники будут блистать на сцене зала La Seine Musicale в Париже.
Посмотреть трансляцию детского песенного конкурса можно будет в прямом эфире на телеканале «Хабар» в 21:00.
Участники от Казахстана - Бекнур Жанибекулы и Алинур Хамзин - в дуэте исполнят песню «Ертегі әлемі». Они выступят на международном конкурсе под номером 10.
ЧТОБЫ ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕГО 3 ШАГА:
- Зайти на сайт junioreurovision.tv;
- Посмотреть короткий видеоролик всех участников;
- Выбрать Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы, а также еще двух участников из других стран.
Напомним, это четвертое участие Казахстана в шоу, которое стало возможным благодаря тому, что агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского Вещательного союза с 2016 года.
Казахстан дебютировал в Junior Eurovision в 2018 году. Страну представила Данэлия Тулешова, исполнившая песню «Өзіңе сен». Она заняла шестое место. В 2019 году Ержан Максим занял второе место с песней «Арманыңнан қалма».
В 2020 году из-за пандемии «Детское Евровидение» проводилось дистанционно, все выступления были представлены в записи. Казахстан на конкурсе представляла Каракат Башанова с песней Forever, по итогам голосования жюри и зрителей она стала второй среди 13 участников.
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