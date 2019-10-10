Стартовало онлайн-голосование Республиканского конкурса «Еңбек жолы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК (enbek.gov.kz) стартовал этап онлайн-голосования Республиканского конкурса «Еңбек жолы», направленного на определение лучших трудовых династий и работников производства 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В финальный этап конкурса прошел 51 кандидат из 17 регионов Казахстана. По итогам голосования республиканская комиссия определит лауреатов конкурса «Еңбек жолы» по следующим номинациям:
- «Лучшая трудовая династия» – многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград;
- «Лучший молодой работник производства» – самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет;
- «Лучший наставник работающей молодежи» – самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.
Онлайн-голосование продлится до 3 ноября 2019 года. Награждение победителей конкурса «Еңбек жолы» пройдет в Нур-Султане в ноябре 2019 года на Республиканском форуме «Социальные инновации как путь к Обществу Всеобщего Труда».
Учитывая значимость каждого голоса, Министерство труда и социальной защиты населения РК призывает всех граждан Казахстана принять активное участие в онлайн-голосовании конкурса «Еңбек жолы».
Напомним, конкурс «Еңбек жолы» учрежден в 2016 году. В нем могут принять участие представители трудовых династий, инициативные молодые работники и их наставники.
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