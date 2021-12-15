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Стартовало голосование на звание лучших участковых инспекторов в Казахстане

15 Декабря 2021 07:20
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Стартовало голосование на звание лучших участковых инспекторов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На конкурсе лучших участковых инспекторов полиции стартовало народное голосование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Участковые инспекторы полиции – это опорное звено в общей системе профилактики правонарушений.

В основном только они на постоянной основе лично контактируют с населением.

В отдельных же селах, участковый является единственным представителем правоохранительных органов. Здесь он является гарантом законности и спокойствия сельчан, обеспечивает их защиту от преступных посягательств. В прошлогоднем Послании Глава государства обозначил участковых в качестве ключевой фигуры национальной сервисной модели полиции.

В этом контексте сейчас создаются все условия для формирования нового образа участкового инспектора полиции.

В текущем году построено 87 новых участковых пунктов полиции, приобретено более 400 служебных автомашин, разработано удобное форменное обмундирование.

Подводя итоги года, проводится слет лучших участковых инспекторов полиции, выбранных комиссионно по результатам проверки профессиональных качеств, физической подготовки, а также мнения населения.

Следующим этапом проводится онлайн-голосование (в период с 14 по 19 декабря 2021 года) на звание лучших участковых инспекторов полиции по трем номинациям:

- «Лучший участковый инспектор полиции города республиканского значения»;

- «Лучший участковый инспектор полиции городской местности»;

- «Лучший участковый инспектор полиции сельской местности».

Каждый казахстанец может принять участие в голосовании по следующим ссылкам: официальный сайт МВД РК, Instagram и Facebook.





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