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Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена января

2 Февраля 2020 00:20
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Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Январь открывает новый календарный год, который обещает быть насыщенным для наших спортсменов. Ежемесячно казахстанские спортсмены выступают на мировой арене и добиваются результатов. Сайт Национального Олимпийского комитета РК Olympic.kz объявляет о старте голосования на звание «Лучший спортсмен января», передает МИА «Казинформ».

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Подходящий к концу месяц принес немало позитивных моментов и достижений.

Любителям спорта предлагается выбрать сильнейшего из пяти представителей #TEAMKZ по итогам января.

Юлия Галышева (фристайл могул)

В первом старте 2020 года, который прошел в Тремблане (Канада) бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира 2019 года Юлия Галышева завоевала серебряную медаль. Галышева набрала 80,99 баллов, что позволило нашей спортсменке подняться на подиум во второй раз в сезоне.

Анастасия Городко (фристайл-могул)

14-летняя Анастасия Городко активно и успешно штурмует Кубок Европы, поднимаясь на пьедестал почета почти на каждом старте. Так в активе казахстанской спортсменки четыре медали этапа Кубка Европы в Швейцарии (три золотые и одна серебряная награда), а также еще две медали Кубка Европы, который прошел во французском Фон-Роме.

Ерлан Серикжанов (дзюдо)

В первом старте 2020 года команда Казахстана по дзюдо отметилась серебряной наградой. Ее в актив команды Казахстана принес Ерлан Серикжанов. В весовой категории до 66 кг казахстанский дзюдоист дошел до финала соревнований, в котором уступил сопернику из Южной Кореи. Отметим, что завоевав серебряную медаль турнира, казахстанец вошел в десятку лучших мирового рейтинга IJF.

Демеу Жадраев (греко-римская борьба)

С 18 по 19 января в Ницце (Франция) проходил Гран-при по греко-римской борьбе. «Золото» в копилку команды Казахстана принес боец Демеу Жадраев в весовой категории до 77 кг. В финале турнира в своей весовой категории казахстанский «классик» одержал уверенную победу над соперником из Армении.

Кайсар Алпысбай (каратэ)

«Золото» первого в наступившем году международного турнира по каратэ Премьер-лига серии, который состоялся в Чили, завоевал Кайсар Алпысбай. Спортсмен представлял Казахстан в весовой категории до 60 кг. В финале казахстанский каратист оказался сильнее чемпиона мира из Бразилии Дугласа Броуза.

Оставить свой голос можно на главной странице сайта Olympic.kz. Голосование завершится 8 февраля в 13.00 по времени Нур-Султана.



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Ключевые слова: Спорт,
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