Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена сентября
Официальный сайт Национального Олимпийского комитета вместе с Дирекцией спорта НОК Казахстана составили шорт-лист номинантов на звание «Лучшего спортсмена сентября»
Милад Карими, спортивная гимнастика
После успешного выступления на Играх Карими продолжил свою подготовку. И в сентябре успел принять участие в этапе Кубка мира в Турции. В опорном прыжке он вышел в финал с четвертым результатом. В итоге Милад улучшил свою промежуточную позицию, финишировав вторым.
Дарын Конысбаев, триатлон
Спортсмен впервые в своей карьере стал первым на чемпионате Азии в категории Elite. Успеха он добился на континентальном первенстве в Кыргызстане, выиграв на дистанции «спринт». Плавательный этап завершился не так, как планировал спортсмен. Однако уже на велоэтапе он не только сократил разрыв, но и смог занять комфортную позицию перед бегом. В этом виде программы он не оставил соперникам шансов - «золото».
Женская команда Казахстана по гандболу
Несколько неожиданно гандболистки выступили на чемпионате Азии в Иордании. Они уверенно преодолели групповой раунд, дойдя в итоге до полуфинала. В этом круге допустили осечку, проиграв Японии. За бронзовую медаль Казахстан бился со сборной Ирана. Матч завершился со счетом 38:33 в пользу наших атлеток.
Команды Казахстана по пулевой стрельбе
В Шымкенте в сентябре состоялся чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Казахстанские спортсмены отметились успехом в медальном зачете. Так, команда заняла первое общекомандное место по количеству наград. В активе наших стрелков 12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград.
Женская команда Казахстана по регби U-18
Ташкент тем временем принимал чемпионат Азии U-18 по регби среди девушек. Казахстан по итогам турнира поднялся на третью ступень пьедестала. В матче за «бронзу» наши спортсменки оказались сильнее Узбекистана - 14:0. «Золото» в свой актив записали регбистки из ОАЭ. В финале они обыграли Индию - 21:17.
Добавим, что проголосовать можно на главной странице сайта. Голосование завершится 8 октября в 13.00 по времени Нур-Султана.