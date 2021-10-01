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    15:15, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские атлеты после ОИ-2020 не перестали дарить болельщикам положительные эмоции, завоевывая медали на различных международных турнирах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    Официальный сайт Национального Олимпийского комитета вместе с Дирекцией спорта НОК Казахстана составили шорт-лист номинантов на звание «Лучшего спортсмена сентября»

    Милад Карими, спортивная гимнастика

    После успешного выступления на Играх Карими продолжил свою подготовку. И в сентябре успел принять участие в этапе Кубка мира в Турции. В опорном прыжке он вышел в финал с четвертым результатом. В итоге Милад улучшил свою промежуточную позицию, финишировав вторым.

    Дарын Конысбаев, триатлон

    Спортсмен впервые в своей карьере стал первым на чемпионате Азии в категории Elite. Успеха он добился на континентальном первенстве в Кыргызстане, выиграв на дистанции «спринт». Плавательный этап завершился не так, как планировал спортсмен. Однако уже на велоэтапе он не только сократил разрыв, но и смог занять комфортную позицию перед бегом. В этом виде программы он не оставил соперникам шансов - «золото».

    Женская команда Казахстана по гандболу

    Несколько неожиданно гандболистки выступили на чемпионате Азии в Иордании. Они уверенно преодолели групповой раунд, дойдя в итоге до полуфинала. В этом круге допустили осечку, проиграв Японии. За бронзовую медаль Казахстан бился со сборной Ирана. Матч завершился со счетом 38:33 в пользу наших атлеток.

    Команды Казахстана по пулевой стрельбе

    В Шымкенте в сентябре состоялся чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Казахстанские спортсмены отметились успехом в медальном зачете. Так, команда заняла первое общекомандное место по количеству наград. В активе наших стрелков 12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград.

    Женская команда Казахстана по регби U-18

    Ташкент тем временем принимал чемпионат Азии U-18 по регби среди девушек. Казахстан по итогам турнира поднялся на третью ступень пьедестала. В матче за «бронзу» наши спортсменки оказались сильнее Узбекистана - 14:0. «Золото» в свой актив записали регбистки из ОАЭ. В финале они обыграли Индию - 21:17.

    Добавим, что проголосовать можно на главной странице сайта. Голосование завершится 8 октября в 13.00 по времени Нур-Султана.

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