Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены ежемесячно завоевывают награды на соревнованиях мирового уровня. Каждая медаль является ценной, особенно в такой ответственный предолимпийский год, где место на пьедестале приближает атлета к Олимпиаде-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Сайт Национального олимпийского комитета РК - Olympic.kz объявляет о старте голосования на звание «Лучший спортсмен ноября» (на главной странице).

Прошедший месяц принес немало позитивных моментов и достижений. Мы предлагаем выбрать сильнейшего из пяти представителей #TEAMKZ по итогам ноября.

Сарсенкуль Рысбекова, стендовая стрельба

На прошедшем чемпионате Азии по стендовой стрельбе казахстанка Сарсенкуль Рысбекова завоевала серебряную медаль континентального первенства. Этот результат также позволил казахстанской спортсменке завоевать путевку на ОИ-2020 в Токио. Согласно регламенту олимпийской квалификации, в этой дисциплине на ЧА разыгрывались три лицензии, одна из которых досталась Рысбековой.

Абзал Ажгалиев, шорт-трек

В ноябре казахстанские шорт-трекисты приняли участие в первом этапе Кубка мира, который состоялся в Солт-Лейк-Сити (США). Казахстанский спортсмен Абзал Ажгалиев завоевал бронзовую медаль турнира. Дистанцию в 500 метров Ажгалиев преодолел за 39.881, что позволило ему завоевать третье место по итогам соревнований. Кроме того, этот результат является новым рекордом Казахстана на этой дистанции.

Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе Еще одним триумфом казахстанской команды на чемпионате Азии по пулевой и стендовой стрельбе оказалась золотая медаль команды Казахстана в дисциплине «Трап». Успеха добилась женская команда по стендовой стрельбе. Сарсенкуль Рысбекова, Анастасия Давыдова и Мария Дмитриенко поднялись на первую ступень пьедестала в трапе.

Жанбота Алдабергенова, фристайл - акробатика

В финской Руке завершился этап Кубка Европы по фристайл-акробатике. Триумфатором турнира стала казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова, которая завоевала «серебро» и «золото» Кубка. Серебряную награду казахстанка завоевала в первый соревновательный день. Золотую медаль турнира казахстанка завоевала в синхронных прыжках.

Адлан Аскаров, вольная борьба

C 28 октября по первого ноября Будапешт принимал у себя чемпионат мира по видам борьбы среди молодежи (U-23). Казахстанский боец вольного стиля Адлан Аскаров завоевал серебряную медаль мирового первенства. В весовой категории до 57 кг Адлан Аскаров уверенно дошел до финала соревнований. По итогам главной схватки казахстанец уступил спортсмену из Кубы Рейнери Ортеге, записав в свой актив «серебро» чемпионата.

Оставить свой голос можно на главной странице сайта Olympic.kz. Голосование завершится 9 декабря в 13.00 по времени Нур-Султана.