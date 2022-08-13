13 Августа 2022 15:21

Стартовали VIII Армейские международные игры в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В торжественной церемонии открытия АрМИ-2022, состоявшейся в Национальном университете обороны, приняли участие представители вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В торжественной обстановке об открытии VIII Армейских международных игр на территории Казахстана объявил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Обращаясь к участникам международных игр, руководитель оборонного ведомства Казахстана отметил важную роль состязаний в совершенствовании боевой подготовки и мастерства военнослужащих.

«Армейские международные игры – уникальная форма сотрудничества вооруженных сил разных государств, действенный способ повышения боевого мастерства и полевой выучки личного состава. Главная особенность состязаний в том, что свой профессионализм они доказывают не на поле боя, а на соревновательных площадках», – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В этом году на территории РК проводятся три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок». Последние два Казахстан принимает впервые. Всего в трех конкурсах страны-участницы выставили 26 команд.

Соревнования минометных расчетов развернутся на учебном полигоне в Гвардейском гарнизоне Жамбылской области. В г. Щучинске Акмолинской области на полигоне «Амандык» пройдет конкурс военных топографов. На базе учебного центра «Спасск» Карагандинской области состоятся состязания армейских стрелков.











