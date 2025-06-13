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    15:23, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Стартовали съёмки комедийного сериала «Под контролем» — первого проекта Кинопоиска в Казахстане

    История двух неуклюжих полицейских-напарников — новаторский формат, захвативший весь мир, передает агентство Kazinform.  

    «Под контролем»
    Фото: Кинопоиск

    В начале июня в Алматы начались съемки новой криминальной комедии «Под контролем» — первого проекта Кинопоиска в Казахстане.

    «Под контролем» — часть большой международной франшизы, стартовавшей с успеха сериала в Австралии. За последние десять лет он получил множество версий, в том числе на самых крупных платформах, таких как Paramount+ (США), Amazon Prime (Япония, Италия), HBO Max (Испания) и др. Каждый раз в основе сюжета — два неуклюжих полицейских-напарника, оказавшихся в эпицентре масштабной спецоперации. Казахстанская версия погрузит зрителя в местный колорит с его особенным юмором и узнаваемыми типажами.

    Режиссёр проекта — Дамир Тастембеков, в главных ролях — Данияр Алшинов («Жаным, ты не поверишь!», «Бой Атбая», «Время патриотов») и Еркен Губашев («Игрок», «Бизнесмены», «Пацанская история»). Также в сериале принимают участие Мира Добрынина, Светлана Тарасова, Кайрат Адилгерей, Азат Жумадил, Ерлан Примбетов, Ильяс Джапаров, Ильяс Колжасаров, а также звезды, имена которых Кинопоиск раскроет ближе к премьере.

    «Под контролем»
    Фото: Кинопоиск

    Ночь, гаражи. Салон старенького седана будто застыл во времени, в подстаканнике остывает кофе. Возможно, где-то прямо сейчас совершается преступление. Но не здесь. Оперуполномоченные Асхат и Бауыржан ведут наблюдение за объектом в ожидании бандитов. Где-то в диспетчерской скучают Дарига и Алёна. Вроде бы ничего не происходит — но это только так кажется. Интрига начинает стремительно раскручиваться, как только в поле зрения напарников оказываются Жомарт и Зангар — злоумышленники, способные кого угодно ввести в заблуждение своей нелепостью. Кого угодно — но только не Асхата и Бауыржана.

    «Под контролем»
    Фото: Кинопоиск

    В сериале мы показываем насущные проблемы рядовых полицейских и простых граждан, их жизненные ситуации, например, проблемы с трудоустройством и обеспечением, закредитованность, долги и прочее. Но главный посыл в том, что наркотики — это очень плохо. С ними связываться ни в коем случае нельзя, в каком бы положении ты ни находился, —говорит режиссёр фильма Дамир Тастембеков.

     Это комедия с элементами криминала, но такого, доброго криминала, потому что все персонажи у нас добрые. «Под контролем» — адаптация австралийского сериала, но мы добавили много местного колорита с оглядкой на наш менталитет и поменяли образы персонажей, которые в нашем сериале ведут себя по-другому. Мы переделали примерно 80% оригинального материала, —рассказывают авторы сценария Медет Калибеков и Аубакир Емилбай.

    — Уже со второй серии на читке мы просто не могли сдержать смех это было что-то невероятное! Смеялись всей командой, настолько сценарий оказался живым и по-настоящему смешным. Диалоги блестящие, очень остроумные. После читки мы с коллегами только и говорили: «Надо сыграть так, чтобы сохранить весь этот юмор на экране». Это стало для нас главной задачей, — отмечает актриса Мира Добрынина, исполнившая роль Дариги.

    «Под контролем»
    Фото: Кинопоиск

     

    ПОД КОНТРОЛЕМ

    Жанр: Криминальная комедия

    Возрастное ограничение: 16+

    Количество эпизодов: 8

    Хронометраж одной серии: 30 минут

    Производство: Jana media

    Продюсеры: Александр Аксютиц, Рустам Юсупов, Игорь Воробьев

    Авторы сценария: Медет Калибеков, Аубакир Емилбай

    Режиссёр-постановщик: Дамир Тастембеков

    Оператор-постановщик: Юрий Левандовский

    Теги:
    Новости кино Казахское кино
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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